Android 16 beta: nuove funzioni Pro per i fotografi

Google ha appena rilasciato la seconda beta pubblica di Android 16. I fotografi e gli appassionati di fotografia potranno sbizzarrirsi con nuove opzioni manuali per l’esposizione automatica, regolazioni precise della temperatura del colore e del tono, e supporto per immagini Ultra HDR nel formato HEIC. Dopo questa release, si prevedono altre due beta pubbliche prima del lancio completo di Android 16 nel secondo trimestre.

Finora, l’app della fotocamera di Android dava due scelte: controllo manuale totale delle impostazioni di esposizione o lasciare che l’esposizione automatica facesse tutto da sola. Ma con Android 16, arrivano nuove modalità ibride che permettono di controllare manualmente le impostazioni ISO o il tempo di esposizione, mentre gli algoritmi AE della fotocamera gestiscono tutto il resto. Perfetto per evitare il rumore che deriva dall’aumento delle impostazioni ISO.

A volte la luce può giocare brutti scherzi e le foto vengono con colori strani. Android 16 dà il potere di regolare con precisione la temperatura del colore e il tono. Basta accontentarsi di preset come “nuvoloso” o “incandescente”. Ora è possibile compensare le condizioni di illuminazione più ostiche e assicurarsi di catturare foto e video con colori accurati, senza bisogno di correzioni in post-produzione.

La beta di oggi porta anche il supporto per immagini Ultra HDR nel formato HEIC (High Efficiency Image Container). In parole povere, significa qualità superiore al JPEG ma con meno spazio occupato grazie a tecniche di compressione migliorate.

Chi ha dispositivi vecchi non ha nulla di cui preoccuparsi: i file Ultra HDR HEIC avranno una “mappa di guadagno” nei metadati per essere visualizzati correttamente anche su schermi con gamma dinamica standard. Sui dispositivi più recenti con schermi HDR, invece, ci si può godere i dettagli extra di colore, luminosità e contrasto.

Come provare la beta di Android 16

La beta pubblica di Android 16 è disponibile per i Google Pixel a partire dal Pixel 6 e per il Pixel Tablet. Per accedere, bisogna iscriversi qui usando il dispositivo su cui si vuole testarla.