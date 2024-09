Android: in arrivo Circle to Search nei messaggi di WhatsApp

Di tutte le funzioni AI integrate in Android negli ultimi mesi, Circle to Search è senza dubbio una delle più pratiche per l’uso quotidiano. Consente di avviare una ricerca su un contenuto visualizzato sullo schermo (testo, immagine o video) cerchiando con il dito l’elemento in questione. In precedenza, per ottenere risultati era necessario copiare e incollare, o addirittura salvare un’immagine per eseguire una ricerca inversa con Google Lens.

Tuttavia, Circle to Search ha un inconveniente. Mentre è possibile, ad esempio, avviare una ricerca cerchiando il testo di un articolo o di un documento, la funzione non supporta il testo delle bolle dei messaggi in applicazioni come Messaggi o WhatsApp. Lo stesso vale per i contenuti multimediali. Quindi, quando un contatto invia un messaggio e si vuole cercare ciò che ha inviato, bisogna tornare ai vecchi metodi, il che è frustrante quando ci si abitua alla comodità di Circle to Search.

Android 15: Circle to Search sbarca nelle app di messaggistica

Ma la situazione dovrebbe presto risolversi. Android Authority ha scoperto delle linee di codice in Android 15 Beta 4 che indicano che questa limitazione dovrebbe essere eliminata in un futuro aggiornamento. Per il momento la modifica non è operativa, ma i colleghi sono riusciti ad attivarla manualmente a forza di armeggiare. Ciò vuol dire che la funzione è ora pienamente compatibile con le bolle dei messaggi.

Possiamo quindi aspettarci che la modifica sia disponibile di default con la versione stabile di Android 15 QPR1. Per il momento, non è inclusa in Android 15 QPR1 Beta 2. Il lancio ufficiale di Android 15 è previsto per il 15 ottobre 2024. Se il calendario dei rilasci dell’anno scorso è un dato di fatto, Android QPR1 potrebbe essere distribuito a tutti gli utenti nel corso del mese di dicembre, insieme al rilascio della patch di sicurezza mensile.

Circle to Search è attualmente disponibile sugli smartphone premium di Google e Samsung, ma presto arriverà anche su Xiaomi, Vivo e altri marchi.