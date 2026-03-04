Android condivide la posizione dei bagagli con le compagnie aeree

Google ha annunciato una serie di novità per Android, tra cui una funzione che permette di condividere la posizione di un tracker nel bagaglio direttamente con le compagnie aeree per aiutarle a rintracciarlo. Una novità interessante!

Android trova i bagagli smarriti e condividi la posizione nei messaggi

Chi ha un tracker compatibile con Find Hub attaccato alla valigia, può aprire l’app Find Hub, selezionare l’oggetto smarrito e toccare “condividi posizione oggetto.” L’app genera un URL sicuro e unico che si può copiare e incollare nell’app o nel sito web della compagnia aerea. La compagnia può così seguire gli spostamenti del bagaglio in tempo reale.

Il link scade dopo sette giorni e si disattiva da solo quando il telefono rileva che il bagaglio è arrivato. Una decina di compagnie aeree accettano già i dati di Find Hub per il recupero dei bagagli persi. tra queste Ajet, Air India, China Airlines, Saudia, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines e il gruppo Lufthansa, che include anche Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss. Altre si aggiungeranno prossimamente.

Tra le altre novità, gli utenti Android possono ora condividere la propria posizione direttamente nelle conversazioni di Google Messaggi. Chi riceve il messaggio può vedere la posizione in tempo reale su una mappa all’interno della chat, utile per chi deve incontrarsi.

Calling Cards e video nel Play Store

L’app Telefono di Google introduce le “Calling Cards“, che permettono di personalizzare la schermata di contatto per le chiamate in arrivo, una funzione simile ai Contact Poster degli iPhone. Google Play aggiunge un feed di video brevi per scoprire nuove app e vederne il funzionamento senza uscire dallo store.

Per Android Auto arriva un’esperienza educativa per bambini dai 3 ai 12 anni, con giochi pensati per l’apprendimento durante i viaggi in auto.

Novità Pixel: moda, finanza e orologio smart

Il Pixel Drop di marzo porta aggiornamenti a Circle to Search con “Find the Look“, che identifica i singoli capi di un outfit, e “Try It On,” che permette di provare virtualmente vestiti trovati nei video, contenuti social o immagini ricevute nei messaggi.

Il widget At a Glance si aggiorna con notifiche in tempo reale sui trasporti pubblici, punteggi delle partite per le squadre seguite e movimenti di fine giornata per i titoli nella watchlist di Google Finance.

Per i Pixel Watch, Google aggiunge un avviso quando si lascia il telefono da qualche parte, e il blocco automatico del telefono quando l’orologio rileva che si è fuori portata. Il Pixel Watch 3 guadagna anche i gesti: doppio pizzico o rotazione del polso per rispondere alle chiamate, scattare foto o mettere in pausa gli allenamenti con una mano sola.