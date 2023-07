Android: corri a riscattare queste 14 app gratuite su Play Store!

Se da un lato Android a volte può essere rischioso in quanto all’interno del Play Store si nascondono app pericolose – come le ultime due app che inviano dati sensibili alla Cina – da disinstallare il prima possibile se presenti sul proprio smartphone, dall’altro ci sono occasioni in cui Google e gli sviluppatori del robottino verde regalano soluzioni di personalizzazione e servizi al pubblico. Grazie ai colleghi di ProAndroid in queste calde giornate di luglio abbiamo una lista di 14 app momentaneamente gratis nel negozio di applicazioni ufficiali della Grande G. Correte a riscattarle!

App gratis su Android? Per poco tempo sul Play Store!

Come segnalato dal portale spagnolo, si tratta di una delle diverse occasioni in cui sul Play Store si notano sconti del 100% per diverse applicazioni interessanti, riguardanti principalmente l’apprendimento di lingue, pacchetti di icone o servizi di produttività. Non è necessario scaricarle sul proprio smartphone per registrarle sul proprio account Google a costo zero: è sufficiente premere sul pulsante “Installa” nelle pagine del Play Store e poi fermare il download, cosicché in un secondo momento possiate riaccedervi senza comprarle.

Ecco l’elenco completo:

Se Google Play chiede di pagare per qualcuna di esse significa che l’offerta è scaduta e non è possibile scaricarle a costo zero.