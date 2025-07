Android: design a una mano per lo scanner di codici QR

Lo scanner di codici QR integrato in Android, almeno sulla maggior parte dei dispositivi di più recente produzione, sta ottenendo un utilissimo aggiornamento, con una modifica al design che consente finalmente di fruire con una mano sola e che introduce una nuova animazione al lancio.

Android: lo scanner di codici QR si usa con una sola mano

Sino a prima di questo update, lo scanner di codici QR di Android presentava tre pulsanti nella parte superiore, consentendo agli utenti di chiudere lo scanner, abilitare la torcia e inviare feedback a Google. Presentava altresì un pulsante nella parte inferiore dello schermo per aiutare gli utenti a scansionare i codici QR da una foto.

Con l’ultimo aggiornamento, invece Google ha spostato la torcia e i pulsanti di feedback vicino alla parte inferiore dello schermo. La torcia, il feedback e i pulsanti per effettuare scansioni Dale foto sono ora vicini a dove poggia naturalmente il pollice, rendendoli più facilmente accessibili mentre si utilizza il telefono con una sola mano.

Come anticipato, il rinnovato scanner di codici QR ha anche una nuova simpatica animazione al momento del lancio per il mirino quadrato, cosa poco funzionale, questo è certo, ma che sicuramente non guasta perché, come si suol dire, anche l’occhio vuole la sua parte.

Da tenere presente che Google ha incluso il redesing dello scanner di codici QR nel registro delle modifiche dell’aggiornamento di Google Play Services per maggio 2025, ma la distribuzione concreta tra gli utenti sta avvenendo soltanto ora, in maniera graduale.

A proposito di codici QR, ricordiamo che per quanto comodi possano rivelarsi in molte circostanze, il loro utilizzo non è esente da rischi. Occorre pertanto prestare sempre la massima attenzione quando vengono usati, accertandosi di affidarsi esclusivamente a fonti sicure.