Android, funzione segnala chiamate urgenti prima di rispondere

Quante volte sarà capitato di ignorare una chiamata pensando fosse l’ennesimo rompiscatole che voleva vendere qualcosa, per poi scoprire due ore dopo che era un amico che aveva bisogno urgente di aiuto? Android ha deciso di risolvere questo problema con un’etichetta “urgente” che appare sullo schermo prima ancora di rispondere.

Android: ora le chiamate urgenti hanno un’etichetta

Si chiama Call Reason, è in beta testing nell’app Phone by Google. Se qualcuno chiama per qualcosa di importante, può contrassegnare la chiamata come urgente. Si vede l’etichetta sullo schermo delle chiamate in arrivo, si capisce che si tratta di qualcosa di importante, e si risponde. Se non si risponde, l’etichetta resta nella cronologia delle chiamate come promemoria.

C’è un limite però, funziona solo per le persone già salvate nella propria rubrica. Quindi i call center non possono contrassegnare le loro telefonate promozionali come “urgenti” nella speranza che si risponda… È una protezione necessaria, perché senza quella restrizione la funzione verrebbe abusata nel giro di cinque minuti.

L’altra condizione è che entrambi devono usare l’app di chiamata predefinita di Google sui telefoni Android. Se uno dei due usa l’app del produttore o qualche alternativa di terze parti, Call Reason non funziona.

L’idea è buona, invece di chiamare qualcuno e poi mandargli anche un messaggio tipo “è urgente rispondi“, basta semplicemente contrassegnare la chiamata come urgente, è un passaggio in meno. Al momento non è possibile aggiungere emoji o specificare perché è urgente. Ma Google ha lasciato intendere che in futuro potrebbero arrivare altre opzioni.

Disponibilità

Call Reason è in fase di roll out come funzione beta, e la disponibilità varia a seconda del produttore del telefono. Per controllare basta aprire il Google Play Store, toccare l’icona del profilo, andare su “Gestisci app e dispositivi” e poi “Verifica aggiornamenti”.

Inoltre, bisogna assicurarsi di usare Phone by Google come app predefinita per le chiamate, altrimenti Call Reason non funzionerà anche se è disponibile. Per verificarlo, è sufficiente andare in Impostazioni, poi “App” e “App predefinite”. Se si sta usando l’app del produttore del telefono, si dovrà cambiare manualmente.