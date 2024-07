Android: Google rilascia due servizi cross-device

A fine maggio, Google ha annunciato diverse funzionalità in arrivo per Android. Ieri è stato avviato il rollout di due servizi cross-device, denominati Call Casting e Internet Sharing. Non sono ancora accessibili a tutti perché è necessaria al momento l’ultima versione beta dei Google Play Services.

Casting videochiamate

Prima di usare le funzionalità è necessario attivare la connessione Bluetooth e i servizi cross-device in Impostazioni > Google > Dispositivi e condivisione > Servizi cross-device su entrambi i dispositivi. Serve inoltre lo stesso account Google su entrambi i dispositivi e almeno Android 11.

Il Call Casting (Trasmissione delle chiamate in italiano) permette di trasmettere le videochiamate da un dispositivo all’altro. Ad esempio, durante una videochiamata con Google Meet (al momento l’unica app compatibile) avviata sullo smartphone è possibile toccare l’icona Cast per trasferire la videochiamata ad un altro smartphone, tablet o browser desktop.

Condivisione Internet

La funzionalità Internet Sharing (Condivisione Internet in italiano) consente invece di condividere l’accesso ad Internet con altri dispositivi nelle vicinanze. Quello principale funzionerà come Instant Hotspot (Hotpsot istantaneo) per tablet Android e Chromebook.

Google specifica che la condivisione di Internet non è disponibile sui dispositivi Samsung. In questo caso è possibile utilizzare la funzionalità Hotspot automatico. Entrambi i servizi cross-device possono essere attivati/disattivati singolarmente.

Per sfruttare la novità occorre almeno la versione 24.28.34 dei Google Play Services, attualmente in beta. Nei prossimi giorni verrà distribuita la versione stabile (che ovviamente verrà installata in automatico senza intervento dell’utente).