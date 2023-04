Android: grande novità in arrivo per tutte le applicazioni

Vi è mai capitato di aprire un’applicazione sul vostro smartphone Android e di non riuscire a utilizzarla a causa di arresti anomali continui? Ebbene, finalmente Google ha la soluzione a questo problema, pronta ad arrivare sul sistema operativo del robottino verde. Tramite il blog per sviluppatori la Grande G ha annunciato una feature inedita molto utile: le richieste di aggiornamento automatico per app che continuano a registrare crash.

Android risolve un problema molto noioso

Come potete vedere dall’immagine sottostante, fornita dagli stessi sviluppatori al lavoro a Mountain View, il sistema operativo Android mostrerà un messaggio apposito nel momento in cui il Play Store riceverà un update di un’app che continua a crashare, contenente il fix per tali arresti anomali. Gli alert verranno visualizzati quando un’app si blocca e non appena l’aggiornamento risulterà disponibile.

Google osserva, dunque, che gli sviluppatori non dovranno abilitare alcuna opzione per accedere a questa feature e soddisfare gli utenti finali: i messaggi verranno abilitati automaticamente quando il Play Store avrà una versione più recente di un’app con un “tasso di arresti anomali statisticamente rilevante“.

Peraltro, questa novità non risulta confinata a nuove iterazioni del sistema operativo: come affermato dalla società statunitense, arriverà su telefoni e tablet con Android 7.0 o versioni successive. In altre parole, anche gli smartphone del 2017 la supporteranno, a patto che abbiano installato Android 7.0 Nougat.

Non si tratta certamente di una funzionalità particolarmente richiesta dal pubblico; tuttavia, risulterà indubbiamente una delle più utili presenti su Android. Non è chiaro quando avverrà il rilascio a livello internazionale, ma l’attesa dovrebbe essere alquanto breve.