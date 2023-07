Android meglio di iOS: a dirlo è il capo di Instagram

La sfida tra Android e iOS va avanti da anni, con i sostenitori della Mela che preferiscono la sicurezza del suo sistema operativo, e i fan del robottino verde che lodano la natura open source della piattaforma firmata Google. A volte capita che qualche figura famosa del mondo tech si pronunci sui due sistemi per smartphone, esponendo la propria posizione e attirando l’ira – o gli apprezzamenti – del pubblico. L’ultimo a dire la sua è stato il capo di Instagram Adam Mosseri su Threads, la nuova piattaforma social di Meta, in risposta a un post scritto dal popolare recensore Marques Brownlee.

Android è meglio di iOS per il capo di Instagram

In un Thread dedicato alle “hot take tech”, ovvero ai pareri più controversi o pronti a generare discussioni accese, Mosseri ha scritto semplicemente che “Android ora è migliore di iOS”. Tra risposte contro questa idea e a suo favore, alcuni fan di iOS hanno criticato il robottino verde scrivendo che “Android è migliore nel monitoraggio degli annunci e ha un servizio clienti scadente”, mentre altri utenti hanno addirittura smentito il commento scrivendo che “è oggettivamente falso, negli ultimi due anni iOS è diventato molto fluido con quasi nessun punto dolente”.

Inutile dire che la battaglia nei commenti si è accesa, con difensori di Android che lodano la connessione con dispositivi di altri marchi e non limitati a un singolo ecosistema. O ancora, diversi fan del robot affermano che il sistema open source si sta innovando, mentre Apple non introduce novità veramente “groundbreaking” da molto tempo, mantenendo l’OS stagnante.

In poche parole, il commento di Mosseri ha acceso il fuoco e nel resto del Thread le fiamme hanno raggiunto migliaia di utenti. Come sempre la battaglia non è terminata determinando un vincitore e ciò non avverrà mai. Se non altro, un dato è indiscutibile: Android resta il sistema operativo più popolare al mondo con quasi il 71% del mercato degli smartphone.