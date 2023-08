Android, nuovo update rende app più veloci e affidabili

A diversi giorni dalla distribuzione a sorpresa di Android 14 Beta 5 su smartphone Google Pixel, la società di Mountain View prepara una importante novità per tutti gli utenti con dispositivi dotati di Android 12 e versioni successive. Gli sviluppatori del robottino verde hanno infatti preparato un aggiornamento per Android Runtime (ART) che velocizza l’avvio e funzionamento delle applicazioni, rendendo il loro utilizzo ancora più sicuro.

Android Runtime si aggiorna: ecco perché è importante

Anzitutto, cos’è ART o Android Runtime? Si tratta del motore alla base del sistema operativo, che fornisce le API principali per tutte le applicazioni e i servizi più importanti dell’OS. Di conseguenza, un aggiornamento come questo è essenziale al fine di rendere lo smartphone più performante e affidabile.

L’update ufficializzato dalla stessa azienda di Mountain View, dunque, porta “miglioramenti fino al 30% del tempo di avvio dell’app su alcuni dispositivi”. Non mancano, poi, migliorie per OpenJDK e ottimizzazioni del compilatore per Java e Kotlin. In più, ART 14 (questo il numero della versione che diventerà disponibile nei prossimi mesi) porterà ulteriori ottimizzazioni del runtime riducendo le dimensioni del codice, oltre a OpenJDK 17.

Come si scaricano gli aggiornamenti ART? Essi risultano incluso negli update di sistema che arrivano tramite Google Play. Pertanto, si consiglia di tenere sempre sott’occhio gli aggiornamenti disponibili tramite lo store ufficiale, cosicché il proprio smartphone risulti sempre nello stato migliore possibile.