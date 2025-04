Android: servono almeno 32 GB di storage

I più performanti smartphone e tablet Android includono almeno 128 GB di spazio di archiviazione interno, ma lo stesso non si può dire per la maggior parte dei device di fascia bassa. Alcuni dispositivi, infatti, vengono spediti anche con solo 16 GB di spazio di archiviazione, di cui una parte significativa viene occupata dal solo sistema operativo, nonostante gli sforzi compiuti da Google per cercare di comprimerlo il più possibile e di fare lo stesso con le sue app. Considerando la situazione, il colosso di Mountain View ha pertanto deciso che d’ora in avanti i device che eseguono la sua piattaforma dovranno essere dotati di almeno 32 GB di storage, di cui il 75% destinato alla partizione dati.

Android: smartphone e tablet con minimo 32 GB di storage

Le modifiche hanno effetto a partire da Android 15 e vanno a raddoppiare il precedente requisito minimo di archiviazione pari a 16 GB introdotto con Android 13 nel 2022. Di conseguenza, i dispositivi con meno di 32 GB di spazio di archiviazione non possono eseguire l’aggiornamento ad Android 15, poiché il nuovo requisito di Google si applica sia ai dispositivi nuovi che non.

È bene precisare che Google non può legalmente impedire ai produttori di costruire smartphone e tablet con meno di 32 GB di spazio di archiviazione finché tali dispositivi utilizzano la versione open source di Android (AOSP), poiché i relativi termini di licenza non consentono tali restrizioni. Tuttavia, “big G” può far rispettare questo requisito alle aziende che cercano di spedire smartphone e tablet Android con Google Mobile Services (GMS), poiché si tratta di un pacchetto proprietario.

Il requisito minimo di dimensione della memoria flash è specificato nel documento riservato dei requisiti GMS, il quale delinea le regole che i dispositivi devono soddisfare per ottenere una licenza GMS. La maggior parte dei produttori di smartphone e tablet aderisce a queste regole perché una licenza GMS è essenziale per il successo e senza di essa i device non possono essere forniti con le principali app Google come Play Store e Play Services.