Android TV Fenner con DVB-T2 in offerta su eBay con CODICE SCONTO

Dopo averti proposto in giornata Samsung Galaxy A54 5G in offerta su eBay, non perdiamo nemmeno un attimo e ti facciamo notare una offerta speciale su un Android TV Fenner dotato di decoder DVB-T2, proposto sempre sullo stesso portale a meno di 150 euro grazie al codice sconto esclusivo di settembre 2023. Andiamo ad analizzare il device e la promozione nel dettaglio.

Non perderti questo Android TV Fenner su eBay

L’offerta riguarda per l’esattezza il modello Fenner FN3222HV: non si tratta di un marchio molto conosciuto, ma di un televisore economico che offre tutto lo stretto necessario per adeguarsi all’ultimo standard del digitale terrestre e all’esperienza smart offerta dal sistema operativo del robottino verde. Difatti, il software in dotazione è Android 11 con app preinstallate come Netflix, Facebook, Spotify, YouTube e Google Play Store per accedere a tanti altri servizi.

Il pannello in dotazione ha una diagonale pari a 32 pollici e risoluzione di 1366 x 768 pixel, con un angolo di visione di 178°. Come già annunciato, non può mancare il decoder DVB-T2 per accedere alle ultime trasmissioni televisive con qualsiasi emittente, mentre il comparto audio è potenziato dallo standard Dolby.

Il prezzo di listino fissato dal rivenditore italiano game_electronic_virz, che gode di oltre 52.000 recensioni positive, è di 159,99 euro, ma si scende di 16 euro a quota 143,99 euro grazie al codice sconto SETTEMBRE2023 valido esclusivamente fino al 28 del mese. La consegna è invece gratuita e prevista per il periodo tra martedì 12 e venerdì 15 settembre. Il pagamento, come da prassi, va effettuato solo con carta di credito, Google Pay o PayPal, mentre il reso può essere richiesto entro 30 giorni dall’acquisto con spese di restituzione a carico del venditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.