Samsung Galaxy A54 5G al 31% in meno su eBay, CHE OCCASIONE!

Lo smartphone Samsung Galaxy A34 a meno di 300 euro non ti soddisfa? Vuoi rimanere nel mondo del gigante sudcoreano e acquistare un telefono più performante, senza però spendere troppo? Allora sappi che su eBay c’è il dispositivo giusto per te in offerta: stiamo parlando di Samsung Galaxy A54 5G, proposto al 31% in meno grazie a un rivenditore italiano. Si tratta di una occasione imperdibile se ti serve uno smartphone di fascia media il prima possibile!

Samsung Galaxy A54 5G è imperdibile su eBay a questo prezzo

Anzitutto serve una disamina delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy A54 5G per permetterti di capire se fa davvero al caso tuo. Lo smartphone si presenta in questo caso con 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, mentre la scocca ha un colore bianco candido sempre piacevole da vedere. Il display è un Super AMOLED con bordi sottili dalla diagonale pari a 6,4 pollici e con risoluzione Full HD+, una certezza per film, video e serie TV. Il processore Exynos 1380 con frequenza massima di 2,4 GHz è invece un cuore pulsante performante – non come un top di gamma, ovviamente, ma offre quanto basta per multitasking e un minimo di gaming.

Sotto la scocca si trova quindi la batteria da 5.000 mAh, seguita esternamente da un comparto fotocamera caratterizzato da un sensore anteriore da 32 MP e tre sensori sul retro da 50, 12 e 5 megapixel. Al primo avvio il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione One UI 5.1, ma in futuro arriverà l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6.

Il prezzo? Samsung Galaxy A54 5G è disponibile a 345 euro anziché 499,90 euro, per un taglio di 154,90 euro sul listino. La spedizione è gratuita e viene assicurata entro martedì 12 settembre 2023. Il reso può essere effettuato entro 30 giorni con spese di restituzione a carico dell’acquirente, mentre il pagamento iniziale va completato con carta di credito, PayPal o Google Pay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.