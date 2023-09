Samsung Galaxy A34 a meno di 300 euro su eBay: cogli questa OCCASIONE

Lo smartphone low-cost Xiaomi Redmi 12C a meno di 90 euro su eBay non fa per te? Preferisci un dispositivo mobile più performante, pronto a ricevere più aggiornamenti di sistema e dotato di un comparto fotocamera migliore? Dalla stessa piattaforma e-commerce ti proponiamo Samsung Galaxy A34, modello mid-range che in questi giorni risulta disponibile a meno di 300 euro grazie a un taglio di prezzo proposto da un rivenditore italiano.

Samsung Galaxy A34 scende di prezzo su eBay

L’offerta riguarda nello specifico Samsung Galaxy A34 nella colorazione Violet, con 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD e 6 GB di RAM, senza brandizzazione e, naturalmente, localizzato per il mercato italiano. Il SoC in dotazione è il MediaTek Dimensity 1080, dotato di modem 5G e perfetto per eseguire un po’ di multitasking, senza però esagerare.

Lato display figura un pannello AMOLED FHD+ (quindi con risoluzione pari a 1080 x 2340 pixel) da 6,6 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz. Lato fotocamera anteriormente figura un sensore da 13 megapixel collocato su notch a goccia sulla parte alta centrale dello schermo, seguito posteriormente da tre sensori e un flash LED; la lente principale ha una risoluzione pari a 48 MP, perfetta per scattare foto in alta risoluzione e salvare ricordi speciali sul proprio telefono. Il sistema operativo, infine, rimane Android.

Il prezzo di listino pari a 309,90 euro scende quindi a 279,90 euro grazie a un taglio del 30% proposto da un rivenditore italiano con oltre 95.000 recensioni. La consegna è gratuita e prevista tra venerdì 8 e martedì 12 settembre. Il reso va effettuato entro 30 giorni in caso di problemi con il dispositivo, mentre il pagamento va completato con carta di credito.

