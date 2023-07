Android TV Xiaomi in sconto su eBay: scorte in esaurimento!

Dopo averti fatto presente la disponibilità di uno smart TV Telefunken in offerta su eBay, torniamo tra le numerose pagine dello stesso sito di e-commerce per proporti un altro televisore di ultima generazione a un prezzo competitivo. Si tratta di un modello low-cost dotato del sistema operativo Android, con pannello da 32 pollici: è il modello Xiaomi P1E disponibile a solo 150 euro!

Android TV Xiaomi in offerta su eBay, che prezzo!

Il televisore in questione si presenta con uno schermo da 32 pollici di diagonale il cui refresh rate si ferma a 60Hz e la cui risoluzione è pari a 1366×768 pixel, ovvero è HD Ready. Naturalmente si tratta di un televisore con decoder DVB-T2 incluso per connettersi alle trasmissioni del digitale terrestre di ultima generazione. In più, il design dalle cornici non troppo spesse e con supporti laterali non lo rende nemmeno vistoso e, dunque, è adeguato a qualsiasi ambiente.

Il sistema operativo Android TV giunge con applicazioni di streaming pre-installate come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube per godersi film, serie TV e video di vario genere comodamente dal divano con la pressione di pochi pulsanti del telecomando. Lato audio, infine, segnaliamo il supporto ai formati DTS:X e Dolby Audio, mentre gli altoparlanti sono due da 8 Watt ciascuno.

Il prezzo al quale il TV Xiaomi P1E viene solitamente venduto è pari a 159 euro ma, grazie all’offerta ora proposta da Monclick tramite le pagine di eBay, scende a 149 euro. Si tratta di un taglio di prezzo minimo, accompagnato dalla spedizione gratuita in tre giorni. Il pagamento va completato, come da prassi, con carta di credito o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.