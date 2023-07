Smart TV Telefunken Full HD a MENO DI 200 EURO su eBay

Nella stessa giornata in cui abbiamo riportato la promozione sullo smart TV Samsung 4K da 65”, disponibile su eBay per un periodo di tempo limitato, torniamo tra le pagine del medesimo sito di e-commerce per parlarti di un televisore meno costoso che potrebbe fare al caso tuo. Se non hai intenzione di spendere troppo, sappi che Monclick tramite eBay rilancia uno smart TV Telefunken da 40” a meno di 200 euro.

Smart TV Telefunken a un ottimo prezzo su eBay

Si tratta del modello Telefunken TE40550B42V2H, dotato di un pannello LCD Full HD (quindi con risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel) da 40 pollici di diagonale con supporto agli standard video HDR10 e Dolby Vision per aumentare la qualità dell’immagine, a patto che la trasmissione sia compatibile. Lato audio, poi, figura la tecnologia di decodifica Dolby Digital Plus per potenziare gli altoparlanti da 16W.

Il sistema operativo in dotazione è una piattaforma che giunge con applicazioni pre-installate come Amazon Prime Video, Disney+, Netflix e YouTube per fruire di film, serie TV e video in streaming. Con il suo design compatto, poi, il televisore Telefunken TE40550B42V2H è perfetto soprattutto per sale dove lo spazio è limitato o persino cucine.

Ma parliamo del prezzo esatto: su eBay questo televisore può essere acquistato al prezzo speciale di 189 euro, nettamente inferiore rispetto a quanto proposto su altri siti di e-commerce o presso le catene di distribuzione italiane. Considerato che il venditore italiano ha già spedito 5 unità nelle ultime 24 ore e le scorte disponibili risultano limitate, ti consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile. La spedizione è per di più gratuita e assicurata in tre giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.