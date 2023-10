Anime in arrivo su Amazon Prime Video: oltre 1000 titoli

Per gli amanti degli anime e dei manga giapponesi, c’è una buona notizia: AmazonPrime Video ha appena siglato una partnership con Crunchyroll, la più grande piattaforma di streaming dedicata a questo genere. L’accordo permetterà al colosso tech di ampliare la sua offerta di contenuti in un settore in forte crescita, soprattutto tra i giovani spettatori. Crunchyroll, che conta oltre 5 milioni di abbonati in tutto il mondo, offre un vasto catalogo di opere di successo, come Naruto, One Piece e Attack on Titan.

Grazie a questa partnership con Crunchyroll, gli abbonati a Prime Video potranno accedere a oltre 1000 titoli di anime e manga, tra cui alcuni dei più famosi e apprezzati dal pubblico. Tuttavia, per fruire di questo servizio, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo a Crunchyroll, che si aggiungerà al costo di Prime Video. Crunchyroll, infatti, farà parte dei canali opzionali che Prime Video offre ai suoi utenti, come il Warner Pass o il Ligue 1 Pass. Questi canali permettono di ampliare la scelta di contenuti in base ai propri gusti e interessi, pagando un costo extra.

Crunchyroll si unisce ai canali di Amazon Prime Video

Per accedere al catalogo, i membri Prime dovranno scegliere tra due opzioni: Fan o MegaFan (il cui costo parte da 7,99 dollari al mese negli USA). Entrambe le opzioni consentiranno di guardare tutti gli anime di Crunchyroll senza interruzioni pubblicitarie, ma solo il pacchetto MegaFan offrirà anche la funzione di download offline degli episodi.

Questa partnership rappresenta un grande valore aggiunto per l’offerta di Amazon Prime. Il servizio di streaming si arricchisce infatti della più ampia collezione di anime giapponesi disponibile sul mercato, con 24.000 ore di contenuti, 46.000 episodi e oltre 1.300 serie e film di vari generi e stili. “Crunchyroll è la destinazione perfetta per gli amanti dell’animazione. Con una vasta gamma di generi, dallo sport alla commedia romantica, dall’horror all’azione, fino al fantasy, nella nostra libreria c’è qualcosa per tutti i gusti. Anche se non sei un esperto di anime, potrai scoprire storie avvincenti e personaggi indimenticabili che ti faranno appassionare al mondo dell’animazione giapponese”, ha dichiarato Terry Li, vicepresidente esecutivo di Crunchyroll.

Come ha ha dichiarato Matt Cohen, responsabile dell’acquisizione di contenuti e delle partnership di Prime Video Channels: “I membri Prime potranno così accedere facilmente a migliaia di episodi di anime su Prime Video, scegliendo tra una varietà di generi e stili. Crunchyroll offre anche contenuti originali e simulcast, ovvero la trasmissione degli anime in contemporanea con il Giappone.”

Per il momento, Crunchyroll è disponibile su Prime Video Channels negli Stati Uniti, in Canada e in Svezia. Ma secondo Amazon, la partnership sarà estesa ad altri Paesi nel corso del 2024.