 Anker Nano, il powerbank da 10.000 mAh (30 W) è in forte sconto
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Anker Nano, il powerbank da 10.000 mAh (30 W) è in forte sconto

Lo porti con te ovunque e non rischi mai di rimanere mai a secco di energia: non lasciarti sfuggire lo sconto sul powerbank Anker Nano.
Anker Nano, il powerbank da 10.000 mAh (30 W) è in forte sconto
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Lo porti con te ovunque e non rischi mai di rimanere mai a secco di energia: non lasciarti sfuggire lo sconto sul powerbank Anker Nano.

Definirlo una batteria portatile è quanto meno riduttivo e per dirla tutta Anker Nano (in forte sconto su Amazon) è anche qualcosa in più rispetto al solito powerbank da 10.000 mAh. Integra infatti all’interno del suo design in cavo USB-C per la ricarica dei dispositivi con potenza massima fino a 30 W. Il voto medio ottenuto nelle quasi 9.000 recensioni pubblicate dai clienti è 4,6/5. È in promozione tra le Offerte di Primavera grazie all’evento organizzato dall’e-commerce.

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L’offerta di Primavera sul powerbank Anker Nano

C’è anche un piccolo display che mostra la percentuale di autonomia residua. Sul lato sono presenti due porte USB, entrambe con tecnologia IQ, una Type-C che funziona in ingresso e in uscita, l’altra Type-A invece solo in uscita. Le dimensioni sono compatte, ridotte a 104×52,3×26 mm così da poterlo trasportare facilmente ovunque, persino in aereo quando si è in partenza per un viaggio. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutte le altre caratteristiche.

Il powerbank Anker Nano da 10.000 mAh

C’è lo sconto del 46% che porta il powerbank Anker Nano da 10.000 mAh al prezzo di soli 26,99 euro (invece di 49,99 euro come da listino). È venduto dallo store ufficiale italiano del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica con disponibilità e consegna immediate.

Anker Nano Power Bank Ricarica Rapida, 10000 mAh, con Cavo USB-C Integrato, PD 30 W, Potenza Massima con 1 USB C 1 USB-A, Compatibile con iPhone 17 pro max/16, MacBook, Samsung, iPad e Molto Altro

Anker Nano Power Bank Ricarica Rapida, 10000 mAh, con Cavo USB-C Integrato, PD 30 W, Potenza Massima con 1 USB C 1 USB-A, Compatibile con iPhone 17 pro max/16, MacBook, Samsung, iPad e Molto Altro

26,9949,99€-46%
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La Festa delle Offerte di Primavera è entrata negli ultimi giorni e si avvia verso la conclusione di lunedì. Dai uno sguardo alla vetrina dell’evento per scoprire le promozioni più interessanti ancora attive. In queste pagine ti segnaliamo una selezione limitata delle occasioni migliori, con offerte che spaziano tra informatica, elettronica, dispositivi per la smart home e prodotti per il gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
13 mar 2026
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