Anker per iPhone 12: come MagSafe, ma costa meno

Si attacca al tuo iPhone 12 come una calamita ed eroga potenza per una ricarica continua e completa: Anker ha pensato al mondo Apple per il proprio caricabatterie portatile wireless e magnetico, una soluzione ad hoc per quanti (in mobilità per lavoro o fuori sede per una vacanza) hanno la necessità di una ricarica comoda in ogni momento.

Caricatore wireless magnetico per iPhone 12

Che sia in spiaggia o sul comodino, in auto o in una borsa, il caricabatterie mette a disposizione del mondo iPhone 5000 mAh di carica con una potenza da 5W: “fornisce 1,2 ricariche per iPhone 12 mini, 0,95 per iPhone 12, 0,97 per iPhone 12 Pro o 0,75 per iPhone 12 Pro Max” ed in questa indicazione è facile comprendere anche quali siano le compatibilità garantite dal prodotto.

Come un originale Apple Magsafe wireless, insomma, ma costa meno: 28,69 euro.

Anker consiglia di utilizzare il caricatore direttamente sull'iPhone, oppure su cover a superficie liscia e con uno spessore non eccessivo (così da garantire una tenuta magnetica superiore). Nella confezione sono compresi PowerCore Magnetic 5K, cavo da USB-C a USB-C, custodia da viaggio e guida di benvenuto. Di fatto è come raddoppiare l'autonomia del proprio smartphone, garantendosi lunga durata anche in caso di un uso particolare (una giornata di musica, qualche ora di streaming, eccetera). Se a tutto ciò si aggiunge lo sconto del 20% disponibile solo per la giornata di oggi, ecco che il caricabatterie diventa un “must” per la propria dotazione obbligata prima dell'uscita.