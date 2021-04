La linea di dispositivi e periferiche AnkerWork proposta da Anker a chi è alle prese con lo smart working si arricchisce oggi di un nuovo prodotto: si tratta di PowerConf C300, una webcam con caratteristiche di fascia alta per la categoria. Come vedremo più avanti nel corso dell’articolo anche il prezzo è da top di gamma.

Anker PowerConf C300, webcam per lo smart working

Nella scheda delle specifiche tecniche figurano un sensore in grado di catturare le immagini a risoluzione 1080p, un’ottica che può passare da un campo visibo di 78 gradi a 90 gradi e 115 gradi per inquadrature di più ampio respiro e due microfoni con sistema per la cancellazione automatica del rumore ambientale.

Presente inoltre un chipset con funzionalità di intelligenza artificiale che si occupa, tra le altre cose, di regolare l’illuminazione e della messa a fuoco. Non manca nemmeno un copriobiettivo per garantire un livello aggiuntivo di protezione alla privacy.

Al momento gli unici paesi del vecchio continente in cui è possibile acquistare Anker PowerConf C300 sono la Germania e il Regno Unito, dove la webcam viene proposta al prezzo di 129,99 euro. Un esborso economico di certo non contenuto, se confrontato con quello delle tante alternative presenti sul mercato, ma giustificato dalle caratteristiche offerte e sostenibile dai professionisti che non possono accettare compromessi quando in gioco c’è la qualità del flusso audio-video trasmesso durante le riunioni da remoto.

Curiosamente, l’annuncio è giunto quasi in concomitanza con quella del modello Microsoft Modern Webcam presentato da da Microsoft insieme a Surface Laptop 4 e altre periferiche della linea.