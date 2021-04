Microsoft Surface: cuffie per il business e altre novità

Non solo Surface Laptop 4: tra le novità annunciate oggi da Microsoft per la sua gamma di dispositivi c’è anche Surface Headphones 2+ for Business. Come si può intuire già dal nome si tratta di cuffie destinate ai professionisti quotidianamente alle prese con le riunioni dello smart working.

Microsoft Surface: cuffie business e altre novità

Nella scheda delle specifiche tecniche trovano posto 13 livelli di cancellazione attiva del rumore, innovativi cuscinetti auricolari, un avanzato sistema di otto microfoni per garantire un suono nitido e un’autonomia che con una sola ricarica della batteria interna arriva a 18,5 ore di utilizzo per l’ascolto della musica o 15 ore per le chiamate vocali.

Le cuffie dispongono della certificazione per Teams. Faranno il loro debutto ufficiale sul mercato l’11 maggio al prezzo di 329,99 euro. L’elenco delle novità non si esaurisce qui: arrivano altre periferiche inedite.

Microsoft Modern USB & Wireless Headset : con certificazione per Teams, dotati di connettività USB e wireless, offrono una migliore tutela per la privacy durante le chiamate, soprattutto negli spazi di lavoro condivisi.

: con certificazione per Teams, dotati di connettività USB e wireless, offrono una migliore tutela per la privacy durante le chiamate, soprattutto negli spazi di lavoro condivisi. Microsoft Modern USB-C Speaker : speaker con audio di alta qualità per riunioni, chiamate o riproduzione della musica, dotato di controlli intuitivi e abilitato per Teams, integra un potente altoparlante e due microfoni e controlli.

: speaker con audio di alta qualità per riunioni, chiamate o riproduzione della musica, dotato di controlli intuitivi e abilitato per Teams, integra un potente altoparlante e due microfoni e controlli. Microsoft Modern Webcam: certificata per Teams, la webcam si collega facilmente a monitor, laptop o treppiede, fornendo una qualità elevata del flusso video a 1080p, il supporto HDR e un campo visivo di 78 gradi con la funzione True Look per il bilanciamento automatico del bianco automatico e la regolazione di altri parametri.

Infine, rimanendo in tema Surface, arriva anche in Italia lo smartphone dual screen Duo con piattaforma Android. Gli utenti business possono acquistarlo da oggi attraverso i partner di canale Microsoft e gli agenti commerciali del Microsoft Store.