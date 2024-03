Anker Prime in SCONTO: non chiamatelo powerbank

L’etichetta di powerbank va decisamente stretta ad Anker Prime, protagonista in queste ore di un forte sconto su Amazon. Si tratta a tutti gli effetti di una power station portatile con 20.000 mAh di capacità, utile per ricaricare ogni dispositivo in modo rapido, efficiente e sicuro. Sull’e-commerce ha preso il via la Festa delle Offerte di Primavera, con sconti in tutte le categorie, a partire dall’elettronica come in questo caso.

Anker Prime: una power station da 20.000 mAh

Può erogare fino a 200 W di potenza complessiva (100 W su una singola porta). È dotato di due slot USB-C (uno dei quali funzionante in ingresso) e di uno USB-A. Non manca nemmeno il display su cui sono mostrate le informazioni essenziali relative alla percentuale di carica rimasta e al tempo di attività. La compatibilità è garantita non solo con gli smartphone, i tablet, gli smartwatch e i lettori multimediali, ma anche con i computer portatili, può convogliare energia alla batteria di un MacBook Air facendolo passare da 0% a 100% di autonomia. Le sue dimensioni e il suo design compatto lo rendono ideale per il trasporto nella custodia del notebook. Rimandiamo alla descrizione completa per altri dettagli.

Lo sconto del 21% è applicato in automatico e ti permette di acquistare Anker Prime da 20.000 mAh al prezzo finale di 109 euro. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Oltre 1.000 recensioni positive promuovono l’articolo con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

Scopri le imperdibili promozioni della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Fino al 25 marzo, visita amazon.it/springdealdays per trovare ciò che desideri, senza necessità di un abbonamento Prime.