Anker SoundCore 2 suona un giorno intero con bassi che tremano, 27€ ora

Anker SoundCore 2 è l’altoparlante perfetto da acquistare per questa estate. Le tue previsioni sono musica e festa senza pausa? Allora il prodotto è cucito su misura per te visto che suona per ben 24 ore senza interruzioni. Sono tante le sue caratteristiche vincenti ma se ne vuoi una detta seduta stante, il suo prezzo è più che ottimo. Con sconto del 24% su Amazon lo acquisti a soli 27,99 euro invece di 36,99 euro. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello ora.

Musica per tutta l’estate con Anker SoundCore 2

Uno speaker Bluetooth ideale da avere sempre con te. Le sue dimensioni sono studiate ad hoc per essere infilato comodamente nello zaino, persino nella tasca laterale e fartelo portare a spasso. Anker SoundCore 2 è disponibile in colorazione bianca e oltre a essere realizzato con materiali di qualità, non si ferma davanti a niente. L’autonomia è una caratteristica vincente con ben 24 ore a tua completa disposizione ma non sottovalutare il fatto che sia completamente impermeabile. Anche a bordo piscina suona una forza.

Molta della sua qualità è dovuta all’impianto audio che traduce in realtà i tuoi brani preferiti, riproducendoli praticamente alla perfezione. I bassi sono ben presenti e non gracchiano mai, anzi, ti smuovono fin dentro come se fossi a un concerto vero e proprio. I toni alti e medi sono morbidi e ben equalizzati. Attraverso i tasti fisici è facile gestire la riproduzione così da non dover tenere lo smartphone costantemente in mano. Inoltre, visto che si parla di connessioni, il dispositivo è dotato di Bluetooth 5.0, il quale assicura collegamenti stabili e a bassa latenza. Inutile dirti che non ci sono problemi di compatibilità: si connette a qualsiasi device.

Non perdere tempo e acquista al volo il tuo Anker SoundCore 2 a soli 27,99 euro su Amazon grazie allo sconto in corso. Aggiungilo al carrello e non farne a meno questa estate.