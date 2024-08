Anker Zolo: il powerbank da 20000 mAh (30 W) è un AFFARE

È in offerta a tempo su Amazon uno dei migliori powerbank da 20.000 mAh in circolazione: si tratta del modello Anker Zolo. Ha dalla sua un design pensato per la mobilità con cavo USB-C incorporato, velocità di ricarica fino a 30 W e molti altri punti di forza. Scegli tra la colorazione Nero e Bianco, la spesa non cambia, sono entrambe in forte sconto.

L’offerta a tempo sul powerbank Anker Zolo

È compatibile con tutti gli smartphone e i tablet, da quelli della linea Android agli iPhone e gli iPad. Ad esempio, un iPhone 15 può passare dallo 0% al 57% di autonomia in soli 30 minuti e, nello stesso tempo, un Samsung Galaxy S24 dallo 0% al 53% di batteria. Può ricaricare tre dispositivi in contemporanea, sfruttando tutte le porte. Inoltre, ha in dotazione la tecnologia ActiveShield 2.0 che monitora la temperatura di continuo e regola la potenza in uscita per garantire una ricarica sicura. Non manca nemmeno un piccolo display che mostra la percentuale dell’energia residua. Visita la scheda del prodotto per scoprire tutte le altre caratteristiche.

L’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) ti permette di acquistare il powerbank Anker Zolo da 20.000 mAh al prezzo finale di soli 27,99 euro. Diventerà il tuo fedele compagno di viaggio, permettendoti di andare ovunque, senza mai più doverti preoccupare dell’autonomia.

L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata agli abbonati Prime. Hai ancora dei dubbi? Dai uno sguardo alle recensioni pubblicate da chi lo ha già provato: il rating assegnato è 4,6/5 stelle.