ANPR: online il nuovo sito per scaricare i certificati

Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato la disponibilità del nuovo sito dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Grazie al lavoro di Sogei sono stati apportati diversi miglioramenti per semplificare la ricerca di informazioni e l’accesso ai cittadini. Dall’inizio del mese sono stati aggiunti anche i dati elettorali. Per scaricare un certificato occorrono SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Anagrafe Digitale: online il nuovo portale

Il sito originario era stato attivato ad aprile 2021, ma solo dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare 14 tipi di certificati. Dal mese di aprile è disponibile anche il cambio di residenza. L’ultima novità è recente.

A partire dal 1 dicembre, I Comuni possono inviare e aggiornare i dati elettorali dei propri cittadini. Una volta che i Comuni avranno completato l’inserimento dei dati, i cittadini potranno consultare la propria posizione elettorale, richiedere eventuali modifiche e scaricare il certificato relativo al godimento dei diritti politici, che si aggiungerà agli altri 14:

Nascita

Matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Residenza in convivenza

Stato civile

Stato di famiglia

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato libero

Unione civile

Contratto di convivenza

I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, in quanto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è sufficiente un’autocertificazione. Fino al 31 dicembre 2022, l’emissione del certificato in bollo è esente dal pagamento di tale imposta.

Il nuovo portale ANPR offre un sistema di ricerca dinamica, la lista delle domande frequenti (FAQ), i dati statistici, una raccolta di feedback e un’area tecnica.