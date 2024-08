Anthropic: 15mila dollari per chi viola la sicurezza dei sistemi AI

Anthropic, famosa per i suoi modelli Claude, sta lanciando una nuova iniziativa per rafforzare le misure di sicurezza dell’AI. Il laboratorio di ricerca sull’AI sta ampliando il suo programma di bug bounty, con ricompense fino a 15.000 dollari a chi rileva jailbreak universali nel suo imminente sistema di sicurezza.

We're expanding our bug bounty program. This new initiative is focused on finding universal jailbreaks in our next-generation safety system.

We're offering rewards for novel vulnerabilities across a wide range of domains, including cybersecurity. https://t.co/OHNhrjUnwm

— Anthropic (@AnthropicAI) August 8, 2024