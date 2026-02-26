Anthropic aggiorna Claude Code e acquisisce Vercept

Anthropic ha annunciato tre importanti novità. La prima è Remote Control che permette di accedere alle sessioni locali di Claude Code da smartphone, tablet o browser. L’azienda californiana ha inoltre aggiunto la pianificazione delle attività ricorrenti in Cowork e acquisito Vercept, startup di Seattle che sviluppa Vy, un agente AI che consente di controllare un computer.

Remote Control per Claude Code

Claude Code è il tool agentico per la scrittura di codice. È accessibile tramite terminale, IDE, web, iOS, desktop e Slack. Anthropic ha annunciato la funzionalità Remote Control che permette di controllare da app mobile o web una sessione di Claude Code avviata su terminale. In pratica è possibile continuare il lavoro su smartphone, tablet o altri dispositivi tramite browser.

Per attivare il controllo remoto è sufficiente digitare claude remote-control nel terminale (o /remote-control se è già attiva una sessione di Claude Code). Verrà quindi mostrato un URL da inserire nel browser. Premendo invece la barra spaziatrice verrà mostrato un codice QR che dovrà essere scansionato tramite app Claude per Android o iOS.

A differenza di Claude Code su web, che viene eseguito sul cloud di Anthropic, le sessioni di Remote Control vengono eseguite sul computer locale. Ci sono tre limitazioni: è possibile solo una sessione remota alla volta, il terminale deve rimanere aperto e la sessione remota viene chiusa se il computer non è accessibile dopo circa 10 minuti.

Pianificazione attività ricorrenti in Cowork

Cowork è in pratica Claude Code all’interno dell’app Claude per desktop (Windows e macOS), quindi non serve il terminale. Alle funzionalità esistenti (accesso al file system locale, connettori MCP, sub-agenti e altre) si aggiunge ora la pianificazione delle attività ricorrenti.

Gli utenti possono quindi chiedere a Cowork di eseguire automaticamente determinati compiti a scadenze fisse. L’agente AI può ad esempio generare un riassunto delle email ogni giorno, un report settimanale con i dati di Google Drive o una presentazione ogni venerdì.

New in Cowork: scheduled tasks. Claude can now complete recurring tasks at specific times automatically: a morning brief, weekly spreadsheet updates, Friday team presentations. pic.twitter.com/7ucKZbAVip — Claude (@claudeai) February 25, 2026

Ogni attività pianificata ha una propria sessione Cowork. Funzionano però solo se il computer è acceso (non in sospensione) e se l’app Claude per desktop è aperta.

Acquisizione Vercept

Anthropic ha annunciato l’acquisizione di Vercept, la startup di Seattle che sviluppo Vy, un agente “computer-use” che può controllare un computer Windows o macOS da remoto. La tecnologia verrà utilizzata per potenziare l’analoga funzionalità di Claude. Vy non sarà più disponibile dal 25 marzo.