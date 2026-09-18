Anthropic aggiorna Projects: agenti multipli in Claude Code

Anthropic ha annunciato un importante aggiornamento per la funzionalità Projects (Progetti), introdotta a fine giugno 2024. La nuova versione, disponibile in beta per gli abbonati Pro e Max, permette di utilizzare agenti multipli che eseguono il compito assegnato in parallelo. Inizialmente può essere utilizzata in Claude Code.

Come funziona la nuova versione di Progetti

I Progetti permettono di creare spazi di lavoro autonomi con le proprie cronologie di chat e basi di conoscenza. All’interno di ogni progetto è possibile caricare documenti, fornire contesto e avviare conversazioni con Claude. Sono disponibili anche per gli account gratuiti, ma la versione aggiornata (beta) è al momento riservata ad un numero limitato di abbonati ai piani Pro e Max.

I nuovi Progetti sono accessibili nella barra laterale di Claude Code su web e nella scheda Code dell’app desktop di Claude. In precedenza era necessario suddividere il lavoro in diverse sessioni e combinare i risultati finali. Ora è sufficiente descrivere il progetto e Claude Code analizza la richiesta, delega il lavoro, coordina i thread paralleli, revisiona gli output e assembla il risultato finale.

L’utente può seguire i progressi in ogni fase (anche dallo smartphone) e Claude continua a lavorare anche quando il notebook è chiuso. Per ogni progetto devono essere indicati file, repository e istruzioni. È possibile configurare ambiente cloud, connettori, plugin e modello.

Ogni thread è una sessione cloud di Claude Code che opera su un proprio ramo e su una propria copia del repository. Il coordinatore mantiene organizzato il lavoro, ma se più thread intervengono sullo stesso codice, le sovrapposizioni vengono gestite come conflitti di merge, esattamente come avviene per qualsiasi altra PR (pull request). Ciascun thread può inoltre suddividere ulteriormente il compito assegnato utilizzando subagenti per completare rapidamente gli incarichi più complessi.

Ogni conversazione attinge ad una memoria condivisa, riducendo la necessità di complesse tecniche di *prompt engineering”. I progetti includono anche una raccolta che riunisce i file aggiunti e gli artefatti prodotti da Claude. I thread sono eseguiti sul cloud. In futuro verrà aggiunto il supporto locale.