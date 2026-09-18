OpenAI lancia Astra for Law: l'AI per avvocati supera GPT-6

L’ennesimo modello di intelligenza artificiale personalizzato per rispondere alle esigenze specifiche di una categoria è Astra for Law. Lo ha appena annunciato OpenAI, con una modalità del tutto simile a quanto avvenuto alcuni mesi fa con ChatGPT for Clinicians. Si basa su GPT-6 Astra ed è indirizzato agli addetti ai lavori dell’ambito legale.

Astra for Law, l’AI per avvocati e studi legali

Sono già stati documentati parecchi casi inerenti all’impiego dell’AI nelle aule dei tribunali e non è sempre finita bene. Così come per qualsiasi altro contesto, in assenza di verifiche, controlli e di un’adeguata revisione, il rischio è quello di inciampare in errori e allucinazioni solo per risparmiare tempo (o per non ricorrere a chi ha le competenze). Per questo motivo, Sam Altman e i suoi vogliono ora proporre una tecnologia ottimizzata. È stata addestrata per effettuare ricerche, elaborare argomentazioni e analizzare o correggere condizioni contrattuali, se necessario anche per individuare le criticità di una causa.

Per l’iniziativa, OpenAI ha collaborato con Free Law Project. Si tratta dell’organizzazione non-profit che gestisce la piattaforma CourtListener e che mette a disposizione dati relativi a oltre il 99,9% dei precedenti giudiziari statunitensi pubblicati. Inoltre, ha annunciato il lancio di 26 plugin realizzati da partner del settore. Tra questi figurano, ad esempio, iManage per redigere un documento di negoziazione in ChatGPT e DeepJudge per includere operazioni di archivio in un confronto.

I benchmark condotti con Vals AI Legal Research Bench hanno dimostrato un’efficacia superiore, a parità di risorse impiegate (e di costi), rispetto a quanto si otterrebbe sottoponendo gli stessi task alla versione base del modello GPT-6 Astra supportato dalle ricerche web. Qui sotto il risultato.

L’accesso ad Astra for Law è previsto in un primo momento solo negli Stati Uniti e per un numero limitato di realtà dell’ambito legale. È inoltre stata annunciata una collaborazione con lo studio Latham & Watkins per condurre valutazioni su autorizzazioni nell’uso delle informazioni, questioni di natura etica e così via.