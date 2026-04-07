Anthropic userà le TPU di Google fino al 2031

Anthropic ha annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo con Google e Broadcom per la produzione e fornitura di TPU (Tensor Processing Unit) fino al 2031. Viene quindi estesa la partnership tra le tre aziende per raggiungere una capacità di circa 3,5 GW che servirà per l’addestramento e l’inferenza dei modelli Claude. La relativa app per iOS è diventata molto popolare dopo l’inizio dello scontro con il Pentagono.

Broadcom produrrà le TPU di Google usate da Anthropic

Google ha investito circa 3 miliardi di dollari in Anthropic. A fine ottobre 2025 era stata annunciata la collaborazione che prevede l’uso delle TPU dell’azienda di Mountain View per l’addestramento dei modelli Claude. Ora quella partnership è stata estesa fino al 2031 con un incremento di capacità e l’aiuto di Broadcom.

Come specificato nel documento inviato alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti, Broadcom produrrà le TPU di prossima generazione e altri componenti per i prossimi cinque anni. A partire dal 2027, Anthropic avrà accesso a circa 3,5 GW di potenza di calcolo.

Krishna Rao, CFO di Anthropic, ha dichiarato:

Questa partnership innovativa con Google e Broadcom rappresenta la continuazione del nostro approccio rigoroso alla scalabilità dell’infrastruttura: stiamo costruendo la capacità necessaria per servire la crescita esponenziale che abbiamo osservato nella nostra base clienti, consentendo al contempo a Claude di definire la frontiera dello sviluppo dell’AI. Stiamo effettuando il nostro più significativo investimento in termini di capacità di calcolo per tenere il passo con la nostra crescita senza precedenti.

Le entrate dell’azienda hanno superato i 30 miliardi di dollari (a fine 2025 erano 9 miliardi). Il numero di clienti business è oltre 1.000 (raddoppiato in appena due mesi). Anthropic sottolinea che l’uso di vari chip AI (Google TPU, AWS Trainium e GPU NVIDIA) permette una migliore distribuzione dei carichi di lavoro. Sfrutta anche Google Cloud, ma AWS rimane il principale provider. Claude è l’unico modello disponibile sulle tre maggiori piattaforme: Amazon Web Services (Bedrock), Google Cloud (Vertex AI) e Microsoft Azure (Foundry).