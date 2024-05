Anticipare le minacce informatiche: l'analisi di Kaspersky sul 2024

Il tema della cybersecurity rimane in primo piano anche in questo 2024. Complici un difficile quadro internazionale, l’eccezionale sviluppo dell’intelligenza artificiale e la proliferazione dell’Internet of Things, gli utenti sono chiamati a prestare ancora più attenzione rispetto al passato.

Se si pensa a qualche anno fa, le minacce informatiche sono ora più sofisticate e riescono a ingannare anche le persone non del tutto a digiuno di informatica, computer e smartphone. Con tutte le conseguenze del caso.

Dei rischi da affrontare nel 2024, e i relativi suggerimenti su come affrontarli al meglio, ne ha discusso nella sua ultima analisi Kaspersky, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, che di recente ha lanciato le nuove soluzioni all-in-one per una protezione online completa.

Come anticipare le minacce informatiche del 2024: i consigli di Kaspersky

Nella loro analisi per il 2024, gli esperti di Kaspersky hanno preso in considerazione le truffe relative alle carte di pagamento, la crescita smisurata dei deepfake e l’inadeguatezza di una buona parte dei dispositivi IoT oggi in commercio. Ecco i loro consigli:

Proteggi le tue finanze : per evitare il furto dei dati di pagamento e e le frodi relative al trasferimento di denaro immediato, è opportuno collegare le proprie carte a sistemi pratici e sicuri come Apple Pay e Google Pay.

: per evitare il furto dei dati di pagamento e e le frodi relative al trasferimento di denaro immediato, è opportuno collegare le proprie carte a sistemi pratici e sicuri come Apple Pay e Google Pay. Non credere a tutto ciò che vedi : gli episodi di deepfake (foto e video esistenti manipolati dall’intelligenza artificiale per ingannare le persone) aumentano in maniera esponenziale, e sempre più spesso sono al centro delle email di phishing per sottrarre dati sensibili. Il consiglio è di non credere a tutto ciò che si vede sul web.

: gli episodi di deepfake (foto e video esistenti manipolati dall’intelligenza artificiale per ingannare le persone) aumentano in maniera esponenziale, e sempre più spesso sono al centro delle email di phishing per sottrarre dati sensibili. Il consiglio è di non credere a tutto ciò che si vede sul web. Acquista dispositivi IoT sicuri : se non si vuole trasformare la propria abitazione in una sorta di reality show in diretta 24 ore su 24, prima di acquistare un nuovo dispositivo IoT è bene controllare che riceva un supporto per tanti anni e che sia legale tanto in Italia quanto nell’Unione europea.

: se non si vuole trasformare la propria abitazione in una sorta di reality show in diretta 24 ore su 24, prima di acquistare un nuovo dispositivo IoT è bene controllare che riceva un supporto per tanti anni e che sia legale tanto in Italia quanto nell’Unione europea. Affidati a un prodotto di sicurezza all-in-one: per migliorare ulteriormente la propria sicurezza e privacy online, è indispensabile poter fare affidamento su un prodotto all-in-one pensato per mettere al riparo uno o più utenti quando si è connessi a Internet.

I prodotti di Kaspersky per una protezione online completa

Le nuove soluzioni all-in-one di Kaspersky per la sicurezza degli utenti singoli e di un’intera famiglia sono Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium.

Il piano Standard offre un potente sistema antivirus in tempo reale, più la protezione dei pagamenti online e l’ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi in uso, tra cui PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Grazie all’offerta in corso, costa 19,99 euro l’anno (fino al 53% di sconto).

Per navigare online senza essere intercettati da malintenzionati, hacker e i provider dei servizi Internet, l’ideale è puntare sul piano Plus. Rispetto a quello Standard aggiunge infatti il servizio di VPN illimitata, più il monitoraggio in tempo reale del Dark Web per eventuali fughe di dati. Con l’ultima offerta (fino al 59% di sconto, ndr), i prezzi partono da 29,99 euro l’anno.

La soluzione completa per la sicurezza e la privacy online ha per protagonista il piano Kaspersky Premium. A tutte le funzionalità dei piani Standard e Plus, si aggiungono funzionalità quali la protezione dell’identità più il controllo e la rimozione dei virus da parte di un team dedicato. Il pacchetto Premium è in offerta a 34,99 euro per il primo anno invece di 79,99 euro, con 1 anno gratis di Kaspersky Safe Kids (la soluzione di Kaspersky pensata per la protezione dei più piccoli).