Anticipo Black Friday: sconto 45% sullo smartwatch Amazfit GTS 2

Metti al polso Amazfit GTS 2, approfittando dello sconto del 45% sul listino proposto oggi da Amazon: è un’offerta del Black Friday in anticipo. Lo smartwatch, con l’intelligenza artificiale di Alexa integrata, ha in dotazione un display AMOLED a colori, il supporto a 90 modalità sportive per l’attività fisica ed è resistente all’acqua. Insomma, un must have.

Amazfit GTS 2, l’offerta del Black Friday sullo smartwatch

Il quadrante è modulare e personalizzabile. C’è un sensore PPG ottico biotecnologico (BioTracker 2) ad alta precisione per il monitoraggio completo e continuo dei parametri biometrici come la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, il livello di stress e la qualità del sonno. Tra gli altri punti di forza c’è l’autonomia fino a 14 giorni con una sola ricarica della batteria. Ci sono anche 3 GB di memoria interna in cui salvare la musica, per la riproduzione con gli auricolari wireless senza dover effettuare lo streaming dallo smartphone. Dai uno sguardo alla scheda dell’orologio per saperne di più.

Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: lo sconto del 45% rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico e ti permette di acquistare Amazfit GTS 2 al prezzo di soli 59,90 euro (invece di 109,90 euro), quasi la metà. Se lo ordino subito, lo smartwatch arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita, nella colorazione Midnight Black.

Domani inizierà la Settimana del Black Friday su Amazon, con migliaia di prodotti in promozione, per tutte le categorie. Torna su queste pagine per scoprire le offerte più convenienti che evidenzieremo e fai un salto sulla sezione dell’e-commerce dedicata all’evento per conoscerle tutte.