Antivirus e accessibilità: qual è la soluzione migliore per chi è inesperto?

Quando si parla di antivirus, ci si dimentica spesso di quanto questo tipo di software dovrebbe essere alla portata degli inesperti.

Non tutti infatti, per questioni di età e non solo, sono esperti di tecnologia. Se affrontare temi e termini come malware e trojan può risultare difficile, anche utilizzare un antivirus può diventare ostico per questi soggetti.

In tal senso dunque, è bene abbinare l’efficacia di tali strumenti a un utilizzo semplice, alla portata di tutti. Soluzioni come McAfee Total Protection, in tal senso, offrono adeguate garanzie.

Stiamo parlando di una suite di sicurezza che abbina funzioni avanzate a un utilizzo che, perlomeno nelle meccaniche nevralgiche, risulta alquanto semplice.

Antivirus e accessibilità? Come scegliere uno strumento efficace ma semplice da utilizzare

Nonostante la complessità di molti antivirus odierni, la missione di questi software è una soltanto. Proteggere l’utente rispetto alle tante minacce del Web.

In tal senso McAfee Total Protection offre una protezione totale, permettendo una gestione comunque facile del software in questione.

Stiamo parlando di un classico strumento di scansione e rilevamento dei malware abbinato a una VPN (Virtual Private Network). Quest’ultima risulta essenziale per proteggere la navigazione, impedendo ad hacker e malintenzionati di sbirciare nelle attività online dell’utente.

La protezione della rete domestica abbinata al password manager poi, rendono ancora più facile la vita per gli utenti, rendendo ancora più improbabili eventuali intromissioni esterne.

A completare quanto offerto da McAfee Total Protection vi è un apposito team di tecnici specializzati in sicurezza. Questi sono in grado di offrire assistenza tecnica e supporto di massima qualità.

E i costi? Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere McAfee Total Protection (con licenza per 5 dispositivi) a soli 44,95 euro rispetto ai 109,95 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.