Antivirus AVG in offerta: sconto del 33%

Negli ultimi mesi sono notevolmente aumentati gli attacchi informatici, soprattutto in seguito all’invasione dell’Ucraina. Sebbene siano quasi tutti indirizzati verso governi e aziende è sempre meglio installare una buona soluzione di sicurezza. Tra le varie proposte sul mercato ci sono quelle di AVG. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento alle suite Internet Security e Ultimate con uno sconto del 33%.

AVG: sicurezza completa per 10 dispositivi

AVG offre un ottimo antivirus gratuito, ma per sfruttare le funzionalità avanzate è necessario acquistare le soluzioni a pagamento. Internet Security, disponibile per PC, Mac, Android e iOS, garantisce la massima sicurezza con un antivirus avanzato che blocca ogni tipo di malware, ransomware inclusi. Può rilevare anche le nuove minacce, grazie all’intelligenza artificiale.

L’utente riceve anche avvisi in caso di comportamenti sospetti da parte delle applicazioni installate. Ovviamente l’aggiornamento avviene in tempo reale per offrire una protezione costante. Internet Security può bloccare gli allegati infetti alle email, controlla i file prima del download, esamina i siti web prima dell’accesso e segnala le connessioni a reti WiFi non sicure.

Non manca il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Sono inoltre presenti il tool che blocca l’accesso alla webcam, cancella i file in modo sicuro e protegge i pagamenti online. AVG Ultimate aggiunge altri due software: TuneUp per eliminare i file inutili ottimizzando le prestazioni e Secure VPN per nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo garantendo una navigazione anonima.

Lo sconto del 33% si applica alle versioni per 10 dispositivi. I prezzi degli abbonamenti per un anno sono 59,99 euro (Internet Security) e 79,99 euro (Ultimate). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire del rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.