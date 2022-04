Antivirus AVG: sconto del 33% per 10 dispositivi

Districarsi tra le numerose soluzioni di sicurezza sul mercato non è un compito semplice. Una delle aziende più note è senza dubbio AVG, in quanto offre un ottimo antivirus gratuito multi-piattaforma. Per una protezione più completa è preferibile però acquistare gli altri due prodotti, ovvero AVG Internet Security e Ultimate, attualmente disponibili con uno sconto del 33% per il primo anno.

AVG Internet Security e Ultimate in offerta

Entrambe le soluzioni sono compatibili con Windows, macOS, Android e iOS. AVG Internet Security include antivirus, firewall e protezione online. AVG Ultimate aggiunge una VPN, un tool di ottimizzazione e il blocco dei tracker. La scelta dipende quindi dalle specifiche esigenze. La versione Ultimate viene offerta solo per 10 dispositivi, mentre Internet Security anche per un solo PC o Mac, ma conviene sottoscrivere l’abbonamento per 10 dispositivi.

L’antivirus blocca ogni tipo di minaccia, inclusi i famigerati ransomware e quelle più recenti, grazie all’intelligenza artificiale. Il software può individuare comportamenti sospetti da parte delle applicazioni installate, esaminare i siti web prima dell’accesso, controllare i file prima del download, rilevare gli allegati infetti alle email e segnalare le connessioni a reti WiFi non sicure.

Il firewall monitora il traffico in entrata e uscita, impedendo intrusioni dall’esterno e collegamenti a server remoti. Internet Security include inoltre tool che blocca l’accesso alla webcam, la cancellazione sicura dei file e la protezione dei pagamenti online.

AVG Ultimate aggiunge la Secure VPN per una navigazione anonima, il blocco dei tracker e il tool TuneUp che permette di ottimizzare il dispositivo. Grazie alla promozione attuale è possibile ottenere uno sconto del 33% sull’abbonamento del primo anno. I prezzi sono 59,99 euro (Internet Security) e 79,99 euro (Ultimate). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. AVG offre la possibilità di chiedere un rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

