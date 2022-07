Antivirus business: Avast tra i migliori, ecco perché

Il famoso antivirus Avast Ultimate Business Security ha ricevuto il premio Approved Business Product da AV-Comparatives. In questo particolare contest tenutosi nel mese di luglio, il software in questione ha ottenuto punteggi elevati in diversi contesti, come protezione, prestazioni e usabilità.

Il riconoscimento, portato avanti dal suddetto laboratorio indipendente, effettua regolarmente test approfonditi sui vari software antivirus sul mercato, con report resi disponibili anche al pubblico. I dati, raccolti tra marzo e giugno 2022, hanno dunque premiato Avast.

Per guadagnarsi il riconoscimento Approved Business Product, l’antivirus in questione ha dovuto dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

ottenere almeno il 90% nel test di protezione dai malware (senza falsi allarmi) sui più comuni software aziendali;

(senza falsi allarmi) sui più comuni software aziendali; ottenere un punteggio minimo del 90% nel test di protezione nel corso di quattro mesi;

nel corso di quattro mesi; identificare meno di 100 falsi allarmi su qualsiasi software o sito Web “pulito”;

su qualsiasi software o sito Web “pulito”; non segnalare nessun falso allarme sui software aziendali più diffusi;

più diffusi; non presentare problemi di prestazioni consistenti ;

; correggere eventuali bug segnalati.

Approved Business Product: Avast si aggiudica il riconoscimento con valori elevatissimi

Altri test legati al riconoscimento, come la protezione da malware, hanno visto Avast raggiungere il 99,8% di rilevamenti.

Per quanto concerne le sotto-categorie legate alle prestazione, va segnalato il massimo voto possibile (ovvero “molto veloce”) vanno segnalate le voci:

copia di file ;

; installazione di applicazioni ;

; avvio di applicazioni ;

; download di file ;

; navigazione di siti web.

Se è vero che questi dati sono legati a Avast Ultimate Business Security, ovvero la suite aziendale dell’antivirus, va anche detto che Avast Premium Security riassume tutte queste qualità ma in un ambito come quello domestico.

Di fatto, è possibile ottenere tutta la sua protezione su un dispositivo (sia esso Windows, Mac, smartphone Android o iPhone) spendendo appena 72,99 euro all’anno.

Un prezzo più che ragionevole, viste le straordinarie prestazioni dimostrate durante i test.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.