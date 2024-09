Antivirus e VPN illimitata: con Norton bastano meno di 4 €/mese (per 10 dispositivi)

Con un antivirus è possibile proteggere i propri dispositivi dalle minacce legate all’uso di Internet. Con una VPN, invece, è possibile accedere a Internet in sicurezza, sfruttando la crittografia dei dati di connessione e ottenendo un indirizzo IP di un altro Paese (in modo da evitare il tracciamento e i blocchi geografici).

In genere, per accedere a un antivirus e a una VPN servono due abbonamento separati. Con Norton 360 Advanced, il bundle più completo di servizi di sicurezza proposto da Norton, invece, basta una sola sottoscrizione, arricchita da diversi servizi aggiuntivi come il password manager e 200 GB in cloud per il backup sicuro dei dati.

Con l’offerta in corso, Norton 360 Advanced è ora disponibile al prezzo scontato di 44,99 euro per un anno, con il 66% di sconto rispetto al prezzo standard. Con meno di 4 euro al mese, quindi, è possibile accedere all’antivirus e alla VPN di Norton oltre che a tanti altri servizi aggiuntivi. I software sono utilizzabili su 10 dispositivi tra Android, Windows, Mac e iOS.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Norton.

Cosa include Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è un bundle di servizi, ricco di funzionalità e disponibile con un prezzo molto vantaggioso. A disposizione degli utenti troviamo:

il sistema antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la VPN illimitata con possibilità di ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese

con possibilità di ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese il password manager

200 GB in cloud

servizi aggiuntivi come Dark Web Monitoring, Social Media Monitoring e Assistenza per il ripristino in caso di furto di identità

L’accesso ai servizi di Norton avviene a fronte di un costo di 44,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo per quanto riguarda il rinnovo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. I servizi di Norton sono utilizzabili su 10 dispositivi differenti.