 Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto

Con Avast Ultimate è possibile accedere ad antivirus e VPN con un prezzo super: ecco l'offerta disponibile nel corso del mese di dicembre 2025.
Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto
Sicurezza Antivirus VPN
Con Avast Ultimate è possibile accedere ad antivirus e VPN con un prezzo super: ecco l'offerta disponibile nel corso del mese di dicembre 2025.

Con Avast è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza che non ha rivali in questo momento: con la promo in corso, infatti, Avast Ultimate è attivabile con il 70% di sconto. In questo modo è possibile sfruttare un sistema antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale.

Nello stesso tempo, Avast propone la SecureLine VPN, il servizio che garantisce la possibilità di sfruttare una VPN illimitata per navigare online, in sicurezza e senza tracciamento.

Con l’offerta in corso è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto a 31,50 euro per un anno, con possibilità di utilizzo dei servizi inclusi su un PC Windows. In alternativa, c’è la versione per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS) con un costo di 38,99 euro per un anno.

La promo prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Avast, qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Avast

avast ultimate

Antivirus e VPN con Avast

Con Avast Ultimate è possibile accedere al seguente bundle:

  • sistema antivirus e antimalware con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche
  • protezione contro i ransomware
  • protezione contro i siti di phishing
  • tool di verifica della rete Wi-Fi
  • blocco degli attacchi con accesso remoto al PC
  • SecureLine VPN per una VPN illimitata su tutti i propri dispositivi
  • il tool per ottimizzare le prestazioni del PC Cleanup Premium
  • il sistema di protezione dell’identità online AntiTrack

Con la promozione in corso, Avast Ultimate con la versione annuale senza alcun obbligo di rinnovo, è ora disponibile con un prezzo ridotto a:

  • 31,50 euro per 1 PC Windows
  • 38,99 euro per 10 dispositivi

L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti sono disponibili sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Accedi qui all’offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Data breach myCicero: UnicoCampania avvisa gli utenti

Data breach myCicero: UnicoCampania avvisa gli utenti
Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus

Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus
Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin

Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin
Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€

Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€
Data breach myCicero: UnicoCampania avvisa gli utenti

Data breach myCicero: UnicoCampania avvisa gli utenti
Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus

Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus
Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin

Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin
Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€

Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€
Davide Raia
Pubblicato il
2 dic 2025
Link copiato negli appunti