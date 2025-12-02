Antivirus e VPN illimitata insieme con Avast: ora con il 70% di sconto

Con Avast è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza che non ha rivali in questo momento: con la promo in corso, infatti, Avast Ultimate è attivabile con il 70% di sconto. In questo modo è possibile sfruttare un sistema antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale.

Nello stesso tempo, Avast propone la SecureLine VPN, il servizio che garantisce la possibilità di sfruttare una VPN illimitata per navigare online, in sicurezza e senza tracciamento.

Con l’offerta in corso è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto a 31,50 euro per un anno, con possibilità di utilizzo dei servizi inclusi su un PC Windows. In alternativa, c’è la versione per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS) con un costo di 38,99 euro per un anno.

La promo prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Avast, qui di sotto.

Antivirus e VPN con Avast

Con Avast Ultimate è possibile accedere al seguente bundle:

sistema antivirus e antimalware con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche

con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche protezione contro i ransomware

protezione contro i siti di phishing

tool di verifica della rete Wi-Fi

blocco degli attacchi con accesso remoto al PC

degli SecureLine VPN per una VPN illimitata su tutti i propri dispositivi

per una VPN illimitata su tutti i propri dispositivi il tool per ottimizzare le prestazioni del PC Cleanup Premium

il sistema di protezione dell’identità online AntiTrack

Con la promozione in corso, Avast Ultimate con la versione annuale senza alcun obbligo di rinnovo, è ora disponibile con un prezzo ridotto a:

31,50 euro per 1 PC Windows

per 1 PC Windows 38,99 euro per 10 dispositivi

L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti sono disponibili sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.