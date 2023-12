Antivirus e VPN insieme a meno di 3€ al mese con l'offerta di Natale

Una soluzione antivirus e VPN insieme a meno di 3€ al mese? Ora è realtà grazie all’offerta di Natale di Norton, che offre 12 mesi del pacchetto Norton 360 Deluxe a soli 34,99€ invece di 104,99€, utilizzabile su un massimo di 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. Ecco il link all’offerta.

Il piano Norton 360 Deluxe offre una soluzione all-in-one per la sicurezza online, con una potente protezione per la propria privacy online. Tra gli strumenti inclusi nel pacchetto anche una VPN illimitata e il monitoraggio del dark web. Senza contare che si hanno 60 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo qualora non si sia soddisfatti del servizio.

Antivirus e VPN insieme a meno di 3€ al mese grazie a Norton 360 Deluxe (offerta di Natale)

Con l’account Deluxe del pacchetto Norton 360 si ottiene una protezione dalle minacce in tempo reale e una VPN sicura e senza limiti. Il potente sistema antivirus è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e protegge sia dalle minacce esistenti che quelle nuove. Grazie al servizio della VPN, invece, è possibile aggiungere una crittografia avanzata per mantenere al sicuro i propri file e dati personali, come ad esempio estremi bancari e password.

C’è poi il già citato monitoraggio del dark web, che prevede puntuali avvisi qualora le proprie informazioni personali siano oggetto di una fuga di dati. Si annoverano poi le presenze di un robusto password manager, con cui generare, memorizzare e gestire più facilmente le proprie credenziali di accesso, e il backup del PC nel cloud (fino a 50 GB di spazio di archiviazione disponibile).

La nuova offerta di Natale porta il piano Norton 360 Deluxe a costare soli 34,99€ invece di 104,99€ per il primo anno, con la garanzia di rimborso fino a 60 giorni.

