Antivirus e VPN insieme: con AVG la sicurezza diventa più conveniente

Per una protezione completa quando si naviga online è possibile puntare su AVG Ultimate, un bundle di servizi di sicurezza che, includendo un sistema antivirus e una VPN illimitata, garantisce una difesa a 360° contro i pericoli del web, dal software malevolo al tracciamento della propria attività.

Con la promozione in corso è possibile ottenere il 60% di sconto sul piano annuale e, quindi, ridurre il costo a 55,99 euro, per una spesa effettiva mensile inferiore a 5 euro. Da segnalare che i software inclusi sono utilizzabili su 10 dispositivi tra smartphone, tablet e computer.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di AVG, accessibile tramite il box qui di sotto.

AVG Ultimate: tutti i servizi inclusi

Con AVG Ultimate è possibile sfruttare il sistema antivirus e antimalware, con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche. C’è anche la protezione contro i ransomware e gli attacchi di phishing. Ad arricchire i vantaggi troviamo il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi (utilissimo quando ci si connette a una rete pubblica).

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare AVG TuneUp, lo strumento che ottimizza le prestazioni e migliora la gestione dello spazio di archiviazione del proprio dispositivo, e AVG AntiTrack, per impedire il monitoraggio online da parte degli inserzionisti.

A completare i servizi inclusi nel bundle troviamo AVG SecureVPN, il servizio che garantisce la possibilità di sfruttare una VPN illimitata e sicura, con la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici online.

Grazie alla promozione in corso, AVG Ultimate è ora disponibile in promo a 55,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.