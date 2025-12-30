Antivirus e VPN insieme: con AVG si naviga più sicuri e ora si spende meno (-60%)

AVG Ultimate è la soluzione giusta per accedere a un bundle unico con antivirus e VPN a prezzo scontato. Il servizio in questione, infatti, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 55,99 euro per un anno con possibilità di utilizzo “multi-dispositivo” (fino a 10 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS). Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di AVG, accessibile qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo in corso è valdia solo per un breve periodo di tempo.

Perché è il momento di puntare su AVG Ultimate

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza per una navigazione protetta in tutti i contesti di utilizzo. Il servizio prevede la possibilità di sfruttare un sistema antivirus completo e ricco di funzionalità, per bloccare le minacce informatiche in tempo reale.

C’è poi AVG Secure VPN, il servizio che mette a disposizione una VPN illimitata, con protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online.

AVG include anche la protezione contro phishing e ransomware oltre al tool AVG TuneUp, per ottimizzare le prestazioni e lo spazio di archiviazione, e il sistema AVG AntiTrack, per bloccare il monitoraggio.

Grazie alla promozione in corso, AVG Ultimate è ora disponibile con il 60% di sconto. In questo modo, il servizio costa 55,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea e con 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione guidata. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale di AVG.