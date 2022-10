Antivirus e VPN insieme? Con questo software il PC è una FORTEZZA

Per proteggere il PC, antivirus e VPN sono essenziali. Mentre i primi proteggono dai software dannosi, i secondi nascondono le tracce degli utenti tramite un indirizzo IP falso.

Fin dagli anni ’40, gli ingegneri informatici affermano che i programmi per PC si auto-replicano. Tuttavia, gli antivirus non prevengono tutte le minacce. Ecco perché software antivirus come Norton 360 Premium offrono una combinazione di entrambi.

Antivirus e VPN: una combinazione necessaria ed efficace

L’utilizzo di un VPN aiuta a proteggere la privacy, ma non protegge in modo completo la rete interna dai malware. Proteggono l’attività di rete instradando le connessioni verso server remoti, oltre a crittografare i dati. In questo modo, la posizione di un utente rimane riservata ai siti web governativi e ai provider di Internet.

Il vostro indirizzo IP sarà visibile solo al server VPN e la crittografia dei dati eseguita dal VPN rende quasi impossibile a terzi leggere i dati personali. Le VPN possono anche essere una valida difesa contro gli hacker.

Un VPN, quindi, offre la massima privacy online, mentre i software antivirus proteggono dalle minacce informatiche.

Quindi, uno è essenziale per la sicurezza della privacy, l’altro è uno strumento di sicurezza informatica essenziale per qualsiasi PC o dispositivo mobile.

Senza strumenti antivirus, il computer potrebbe essere esposto ai malware. Le VPN, invece, possono essere utilizzate per accedere a contenuti limitati a livello regionale e per proteggere i dati sensibili durante l’utilizzo del WiFi pubblico.

Nel pacchetto Norton 360 Premium è compreso il servizio Secure VPN, il quale consente di navigare in modo anonimo e in totale sicurezza tramite, appunto, un VPN senza tracciamento dell’attività.

Grazie anche a un’avanzata crittografia i dati, tra cui quelli bancari, sono al sicuro da ogni tentativo di hackeraggio esterno.

Cliccando su questo link esterno, si potrà acquistare Norton 360 Premium con lo sconto del 57%.

