 Antivirus e VPN senza limiti: con AVG si naviga in sicurezza spendendo poco (-60%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Antivirus e VPN senza limiti: con AVG si naviga in sicurezza spendendo poco (-60%)

Con AVG Ultimate è possibile sfruttare un antivirus completo e una VPN illimtiata per tutti i propri dispositivi: ecco la promozione.
Antivirus e VPN senza limiti: con AVG si naviga in sicurezza spendendo poco (-60%)
Sicurezza Antivirus VPN
Con AVG Ultimate è possibile sfruttare un antivirus completo e una VPN illimtiata per tutti i propri dispositivi: ecco la promozione.

AVG ha la soluzione per consentire a tutti gli utenti di poter navigare in sicurezza: con AVG Ultimate, infatti, è possibile accedere a un bundle con antivirus e VPN illimitata e con un costo complessivo inferiore a 5 euro al mese, grazie alla promo che offre uno sconto del 60% e la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi (tra Windows, Mac, Android e iOS) dei software inclusi nel pacchetto.

Sfruttando quest’offerta, AVG Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto del 60%. Il costo è di 55,99 euro per un anno, pari a una spesa di 4,67 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di AVG, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di AVG

avg

Perché scegliere il bundle di AVG

Con AVG Ultimate è possibile ottenere una protezione contro le minacce informatiche. Il bundle, infatti, include il sistema per rilevare e bloccare virus e malware oltre alla protezione contro i ransomware e i tentativi di phishing e anche il tool per la verifica della sicurezza di una rete Wi-Fi.

In aggiunta, è possibile sfruttare il servizio AVG Secure VPN che permette di sfruttare una connessione criptata per navigare in sicurezza e un network di server sparsi in tutto il mondo per navigare senza blocchi geografici. Sono inclusi nel bundle anche AVG TuneUp, per ottimizzare le prestazioni e l’uso della memoria del proprio computer, e AVG AntiTrack, per bloccare il monitoraggio da parte degli inserzionisti.

Con la promozione in corso e lo sconto del 60%, AVG Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 4,67 euro al mese attivando il piano annuale. Tutti i software sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea, tra Windows, Mac, Android e iOS. L’offerta è disponibile di seguito.

Attiva qui l’offerta di AVG

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La migliore VPN da meno di 2 euro al mese? È il momento di Surfshark

La migliore VPN da meno di 2 euro al mese? È il momento di Surfshark
Come Proteggere la Rete Wi-Fi di Casa: Guida 2025

Come Proteggere la Rete Wi-Fi di Casa: Guida 2025
Gli sconti di TotalAV non si fermano più: -80% su VPN, antivirus e adblock

Gli sconti di TotalAV non si fermano più: -80% su VPN, antivirus e adblock
Più di 8.700 server e velocità senza limiti: NordVPN è in promo

Più di 8.700 server e velocità senza limiti: NordVPN è in promo
La migliore VPN da meno di 2 euro al mese? È il momento di Surfshark

La migliore VPN da meno di 2 euro al mese? È il momento di Surfshark
Come Proteggere la Rete Wi-Fi di Casa: Guida 2025

Come Proteggere la Rete Wi-Fi di Casa: Guida 2025
Gli sconti di TotalAV non si fermano più: -80% su VPN, antivirus e adblock

Gli sconti di TotalAV non si fermano più: -80% su VPN, antivirus e adblock
Più di 8.700 server e velocità senza limiti: NordVPN è in promo

Più di 8.700 server e velocità senza limiti: NordVPN è in promo
Davide Raia
Pubblicato il
9 dic 2025
Link copiato negli appunti