Antivirus e VPN senza limiti: con AVG si naviga in sicurezza spendendo poco (-60%)

AVG ha la soluzione per consentire a tutti gli utenti di poter navigare in sicurezza: con AVG Ultimate, infatti, è possibile accedere a un bundle con antivirus e VPN illimitata e con un costo complessivo inferiore a 5 euro al mese, grazie alla promo che offre uno sconto del 60% e la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi (tra Windows, Mac, Android e iOS) dei software inclusi nel pacchetto.

Sfruttando quest’offerta, AVG Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto del 60%. Il costo è di 55,99 euro per un anno, pari a una spesa di 4,67 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di AVG, tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere il bundle di AVG

Con AVG Ultimate è possibile ottenere una protezione contro le minacce informatiche. Il bundle, infatti, include il sistema per rilevare e bloccare virus e malware oltre alla protezione contro i ransomware e i tentativi di phishing e anche il tool per la verifica della sicurezza di una rete Wi-Fi.

In aggiunta, è possibile sfruttare il servizio AVG Secure VPN che permette di sfruttare una connessione criptata per navigare in sicurezza e un network di server sparsi in tutto il mondo per navigare senza blocchi geografici. Sono inclusi nel bundle anche AVG TuneUp, per ottimizzare le prestazioni e l’uso della memoria del proprio computer, e AVG AntiTrack, per bloccare il monitoraggio da parte degli inserzionisti.

Con la promozione in corso e lo sconto del 60%, AVG Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 4,67 euro al mese attivando il piano annuale. Tutti i software sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea, tra Windows, Mac, Android e iOS. L’offerta è disponibile di seguito.