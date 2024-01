Antivirus IObit Malware Fighter 11 PRO in offerta a soli 2€ al mese

IObit, azienda di sicurezza informatica, ha lanciato un’ottima offerta su Malware Fighter 11 PRO, potente antivirus proprietario in grado di offrire una protezione in tempo reale contro più di 209 milioni di minacce informatiche, come malware e virus. Oggi la licenza di 1 anno è disponibile all’acquisto per soli 21,99 euro, quindi poco meno di 2 euro al mese. Ecco il link all’offerta.

12 mesi di IObit Malware Fighter 11 PRO in offerta a meno 2€ al mese

Le novità principali di IObit Malware Fighter PRO sono l’integrazione del motore antivirus Bitdefender, la rinnovata protezione intelligente e il miglioramento della difesa ransomware rafforzata. Tutto questo fa sì che il software antivirus di IObit sia una soluzione ideale per rendere il proprio PC più sicuro.

Uno degli elementi di maggiore forza della versione PRO di Malware Fighter 11 è proprio l’aggiunta di Bitdefender. Quest’ultimo va a contrastare qualcosa come più di 209 milioni di minacce online, pronte a infettare e danneggiare i computer di tutto il mondo.

Le migliorie arrivano anche sul fronte della protezione intelligente. Che cosa significa? Grazie alle ultime novità, questo potente antivirus è in grado di analizzare il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli anzitempo, andando così a evitare che gli hacker possano assumere il controllo del PC.

Da notare infine la difesa ransomware rafforzata. L’obiettivo è di garantire la sicurezza di tutti i file più importanti da eventuali accessi non autorizzati e da possibili attacchi informatici.

La licenza di 1 anno di IObit Malware Fighter 11 PRO è in offerta a soli 21,99 euro. La promozione non durerà ancora a lungo, approfittane subito.

