Antivirus, password e privacy: tutto nel pacchetto all-in-one (-66%)

Lo sconto del 66% sul listino rende Norton 360 Advanced la soluzione più completa e conveniente per la sicurezza online. Si tratta di un pacchetto all-in-one che include tutto quanto necessario per proteggere i tuoi dispositivi con un antivirus potente, gestire le password, monitorare il Dark Web per eventuali minacce ai dati personali e molto altro ancora.

66% di sconto sul pacchetto Norton 360 Advanced

La tecnologia è sviluppata e costantemente aggiornata da una delle software house leader nell’ambito della cybersecurity. Per quanto riguarda la compatibilità, è garantita sia con i computer desktop e laptop basati sui sistemi operativi Windows e macOS che con gli smartphone e i tablet che fanno uso delle piattaforme Android, iOS e iPadOS. È possibile proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni, così da garantire la giusta tutela a ogni membro della famiglia.

Ecco un riepilogo con tutte le caratteristiche principali incluse nel pacchetto. Per conoscere i dettagli relativi a ogni funzionalità rimandiamo al sito ufficiale.

Protezione dalle minacce in tempo reale;

backup del dispositivo nel cloud;

Secure VPN;

SafeCam per PC;

Social Media Monitoring;

assistenza per il ripristino dell’identità;

assistenza in caso di furto del portafoglio;

Dark Web Monitoring;

Password Manager;

orario di scuola;

protezione minori.

Non lasciarti sfuggire l’occasione, approfitta dello sconto del 66% rispetto al listino ufficiale e attiva l’abbonamento annuale a Norton 360 Advanced al prezzo mensile di soli 3,75 euro. Il risparmio è notevole e con una spesa davvero ridotta al minimo potrai contare su protezioni avanzate per tutta la famiglia. La software house è talmente certa dell’efficacia della sua soluzione contro virus e malware che ti offre la Promessa Protezione Virus. Vale a dire che se il tuo dispositivo viene colpito da un codice dannoso che non riesce a rimuovere, riceverai un rimborso.