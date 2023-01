Antivirus per Mac: il migliore è in offerta a 19 euro

Si ha la credenza comune che un antivirus per Mac sia completamente inutile. Niente di più sbagliato: seppur in maniera minore rispetto agli ambienti Windows, anche i famosi personal computer del marchio Apple possono essere soggetti agli attacchi informatici.

Districarsi tra le varie soluzioni del mercato non è semplice, per questo ti proponiamo la migliore prevista per Mac. Si chiama semplicemente Mac Internet Security e grazie a questa offerta a te riservata puoi pagare l’abbonamento annuale solo 19,99 euro invece di 49,99.

Antivirus per Mac: cosa ti offre il pacchetto a 19 euro

Numerosi test indipendenti hanno certificato come quella Intego sia la soluzione migliore per la protezione del proprio Mac e l’unica che riesce ad eliminare il 100% dei malware che si trovano in rete.

Con Mac Internet Security puoi contare su un’antivirus antimalware specifico per Mac, con una configurazione e installazione semplice, analisi automatica del tuo sistema, protezione in tempo reale, protezione della rete tramite firewall, protezione anti-phishing e protezione da app e dispositivi sconosciuti.

Il prezzo, grazie all’offerta a te riservata, è di 1 9,99 euro per una licenza annuale valida per un Mac. Una volta attivato il tuo abbonamento riceverai subito la possibilità di scaricare e installare l’applicazione, inserire il numero di serie e dare il via alla protezione totale per il tuo Mac.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.