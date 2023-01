Antivirus per tutta la famiglia? Ecco la soluzione migliore

L’accesso al Web non è più esclusiva di pochi “eletti”.

Al giorno d’oggi infatti, accedono alla rete interi nuclei familiari contemporaneamente, sfruttando i tanti dispositivi tecnologici che permettono ciò.

Tutto ciò ha delle controindicazioni non da poco: molti strumenti di protezione digitale infatti, agiscono su un solo device alla volta. Di fatto, trovare un antivirus per tutta la famiglia, diventa una necessità concreta per agire su PC desktop, laptop e smartphone allo stesso tempo.

Soluzioni come McAfee Total Protection, permettono di agire su 5 o 10 dispositivi allo stesso tempo (a seconda del tipo di abbonamento scelto).

Questa copertura così ampia però, non deve essere considerata l’unico vantaggio di questo antivirus che, a conti fatti, risulta essere una vera e proprio suite di sicurezza completa sotto tutti i punti di vista.

Antivirus per tutta la famiglia: diverse necessità e tanti dispositivi da gestire

McAfee Total Protection, come è facile intuire, vede nel suo strumento principale un antivirus di concezione classica.

Parliamo di un software per scansione, rilevamento e disattivazione di malware, adware, trojan e qualunque altro tipo di minaccia presente sul Web. Questo però è affiancato da altre utility indispensabili nel contesto della rete odierna.

Basti pensare alla VPN, ideale per proteggere la propria privacy online rispetto a potenziali intromissioni. Non da meno per importanza è il password manager integrato, uno strumento in grado di generare, archiviare e proteggere le parole d’accesso.

McAfee Total Protection è considerabile come un antivirus per tutta la famiglia anche grazie alla sua duttilità. La suite in questione infatti, è in grado di lavorare perfettamente su:

PC Windows

sistemi macOS

smartphone Android

iPhone

il tutto attraverso app realizzate appositamente per tali piattaforme.

E il costo? McAfee Total Protection è proposto ai consumatori con un forte sconto sul prezzo di listino. Ciò significa che, per proteggere 5 dispositivi attraverso questo antivirus è necessario spendere solo 44,95 euro all’anno, invece dei 109,95 previsti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.