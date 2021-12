Antivirus e software per controllare i propri figli online

Spesso può rivelarsi necessario qualche app per controllare i propri figli da remoto, impedendo loro di accedere a contenuti inadatti ai minori o siti poco sicuri con smartphone e tablet. Ma quali sono gli strumenti più efficaci per farlo? Da antivirus a software dedicati, ecco le soluzioni che faranno al caso vostro, con prezzi a partire da 19,99 Euro all’anno.

Antivirus e software per il controllo genitori su smartphone e tablet

Qualcuno potrebbe essere già a conoscenza di servizi per uso domestico forniti da colossi della cybersicurezza come Kaspersky. La società russa ha pensato già tempo addietro a un servizio dedicato chiamato Kaspersky Safe Kids. Esso serve a proteggere i minori online e offline con controlli dedicati, bloccando l’accesso a contenuti inappropriati o pericolosi, impostando limiti per il tempo che i tuoi figli possono trascorrere davanti allo schermo e persino monitorando la posizione dei figli tramite GPS, 24 ore su 24. Il prezzo, in questo caso, è pari a 19,99 Euro per un anno intero di copertura.

Alternativa è Norton 360 Deluxe, antivirus completo con copertura fino a 5 PC, smartphone e tablet proposto a 34,99 Euro per un anno di abbonamento al posto di 94,99 Euro. Tra le funzionalità incluse per il parental control potrete trovare, per esempio, il tracciamento GPS dei dispositivi, tracking dell’attività online del figlio, ma anche il blocco di siti e contenuti non legati all’apprendimento durante le ore di scuola. Insomma, tutto ciò che serve per proteggere i propri figli.

Altrimenti, potrete accedere a software dedicati esclusivamente alla protezione di password e al monitoraggio dell’attività in rete. Keeper Family è un servizio che aiuta in tutto ciò offrendo una serie di strumenti per proteggere file, password ed evitare la navigazione online su portali Web non sicuri. Il piano per la famiglia, in questo caso, costa 10,52 Euro al mese nel pacchetto completo.

Infine, per 6,16 Euro al mese potrete aggiudicarvi Qustodio. Quest’ultimo software è esclusivamente pensato per la protezione dei minori. Tra le funzionalità dedicate troverete l’impostazione di limiti di tempo, localizzazione GPS, filtraggio dei contenuti e delle app, cronologia chiamate e raccolta dati dell’attività online.