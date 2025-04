Antivirus veloce e leggero Vipre in offerta a 14,99€

Un antivirus veloce e leggero è la richiesta di numerosi utenti sia in Italia che all’estero. Molte volte, infatti, i prodotti di questo tipo rallentano le prestazioni dei dispositivi, rendendosi così protagonisti di un’esperienza d’uso scadente. A questo proposito, tra le soluzioni migliori disponibili sul mercato troviamo Vipre, antivirus pluripremiato sia per uso professionale che business.

Menzioniamo Vipre perché proprio in questi giorni il piano annuale Antivirus Plus è in offerta a 14,99 euro, per effetto del 61% di sconto sul prezzo di listino. La promozione in corso prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni, grazie alla quale si può provare il servizio per un mese e poi scegliere se richiedere il rimborso completo o meno.

L’antivirus che non rallenta le prestazioni del PC è in offerta

Antivirus Plus di Vipre è un prodotto che offre una protezione completa in tempo reale dalle minacce informatiche per tutti gli utenti che usano il loro computer da casa o al lavoro. Ciò che gli permette di distinguersi dalle altre soluzioni concorrenti è il fatto che non rallenta in alcun modo le performance del dispositivo su cui è installato, di conseguenza è la scelta ideale anche per tutti i proprietari di un computer con uno o più anni sulle spalle.

Un altro punto a suo favore è la facilità d’uso. Le scansioni antivirus sono facilmente programmabili, così come si possono scaricare con semplicità disarmante anche gli eventuali nuovi aggiornamenti del software.

A tutto questo poi si aggiunge una protezione web di primo livello, con funzionalità pensate appositamente per prevenire gli accessi a siti di phishing e contenenti malware. Un’ulteriore protezione arriva anche da eventuali attacchi portati da cybercriminali e utenti malintenzionati tramite la rete Internet.

In conclusione, vi confermiamo di nuovo i dettagli dell’offerta: il piano di dodici mesi Vipre Antivirus Plus è in offerta a 14,99 euro, per effetto dello sconto del 61%, con tanto di garanzia di 30 giorni.