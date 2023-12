Antivirus + VPN a meno di 3€ al mese per 1 anno (offerta a tempo limitato)

Norton, azienda leader nel campo della sicurezza informatica, ha lanciato un’offerta a tempo limitato sul pacchetto Norton 360 Deluxe, che include un avanzato antivirus in tempo reale e una VPN senza limite. Per effetto del maxi sconto del 71%, è possibile sottoscrivere il piano di 12 mesi a soli 29,99 euro anziché 104,99 euro. La promozione è valida fino al 9 gennaio 2024. Ecco il link all’offerta.

Il piano Deluxe è utilizzabile su un massimo di 5 PC, Mac, tablet o telefoni e assicura una protezione totale da virus, malware, hackeraggio e ransomware. In più aggiunge un servizio VPN premium e senza limiti, il monitoraggio del Dark Web e 50 GB di backup nel cloud per mettere al sicuro i dati conservati nel proprio computer.

Antivirus e VPN insieme con Norton 360 Deluxe a 29,99€ per il primo anno

L’antivirus integrato nell’account Deluxe di Norton 360 offre una protezione in tempo reale sia dalle minacce esistenti che quelle nuove, al fine di salvaguardare le proprie informazioni riservate. Antivirus abbinato al servizio Secure VPN, la VPN sicura e senza limiti di Norton, che impedisce a chiunque di tracciare le attività web degli utenti. Questo grazie anche all’impiego di una crittografia avanzata che mantiene protetti i propri dati finanziari.

Nel piano sono inclusi anche un robusto password manager per gestire in maniera più semplice le proprie password, il salvataggio dei file e dei documenti più importanti attraverso il backup del PC su uno spazio di archiviazione cloud da 50 GB, e il monitoraggio del Dark Web, con avvisi tempestivi in caso di fughe dei propri dati personali.

Cogli al volo l’offerta a tempo limitato di Norton per beneficiare del 71% di sconto sul piano Deluxe e risparmiare 75 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.